Giornate FAI di primavera: oltre 900 visitatori al Liceo Oriani di Corato

l'Amministrazione Comunale con ardimento e

attenzione si è imbarcata dal 2023 in un progetto di restauro molto complesso

nuova entusiasmante scoperta.

8 foto Giornate FAI Primavera

Corato si è svegliata in questi primi due giorni di primavera con un entusiasmo inconsueto per una scoperta che ha suscitato interesse, curiosità ed attenzione. Un' affluenza numerosa e inaspettata:hanno fatto la fila per entrare.Tre le parole chiave per indicare questa particolare apertura della ex sede del Liceo "Alfredo Oriani": ardimento, attenzione, curiosità. Sono le tre parole che hanno scandito i tre giorni del XXX Convegno Nazionale del FAI che si è svolto a Bari a febbraio.Dal 1980 i coratini lo hanno visto prima in stato di abbandono e poi per quarantasei anni hanno atteso che qualcuno prendesse a cuore il recupero del luogo legato alla loro formazione. Dal 1924 al 1980 lì al secondo piano si sono formate generazioni di coratini e ruvesi, ma non solo. Anche la chiesa, divenuta poi negli anni '50 parrocchia di San Francesco, è legata al vissuto di molti e il primo piano è stato a lungo casa di riposo per anziani, dopo essere stato in origine Convento delle suore Domenicane dal 1711. Per un breve periodo il primo piano ha anche ospitato i giovani di Santa Maria Greca come oratorio.Oggi possiamo dire cheche ha comportato impegno e competenze grazie ai fondi del PNRR e che con questa apertura ha voluto mostrare al pubblico per il secondo anno di seguito i risultati raggiunti e unaLe giornate FAI di primavera sono state fortemente volute dal sindaco Corrado Nicola De Benedittis, dall'assessore alla Cultura Beniamino Marcone, dall'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi e dall'assessore alla Qualità Urbana Antonella Varesano e dall' ing. Francesco Soleti del RUP ( Responsabile Unico del Procedimento del PNRR). Coinvolti nella macchina nel progetto sono anche i giovani responsabili del CREA che hanno il compito di informare la cittadinanza di tutto quello che riguarda i cantieri PNRR a Corato. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare il Direttore dei Lavori arch. Fernando Russo e la Ditta appaltatrice Capriello.Le Giornate sono state rese possibili grazie all'impegno della Delegazione FAI BAT guidata dall'ing. Giulia Mastrodonato e dai volontari, ma soprattutto dal Dirigente del Liceo Oriani Francesco Catalano e della prof.ssa Michela Petrizzelli docente di Storia dell'Arte delle due classi 3° A e B che hanno con entusiasmo svolto il ruolo di Apprendisti Ciceroni, narratori della storia dell'edificio.Ringraziamo anche i volontari della Croce Rossa che hanno seguito il lungo percorso nei tre piani dello stabile, ancora un cantiere aperto con tutti i pericoli che comporta.