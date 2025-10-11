grano cia agricoltori
grano cia agricoltori
Attualità

Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»

Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani: «Scegliere esclusivamente pasta realizzata al 100% con grano italiano»

Corato - sabato 11 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Sia alla Borsa Merci di Bari sia alla Borsa Merci di Foggia, i delegati di CIA Agricoltori Italiani di Puglia hanno espresso voto contrario alle quotazioni del grano duro nazionale elaborate dalle Commissioni cereali. Giuseppe Creanza, direttore di CIA Levante Bari-Bat, e Silvana Roberto, componente di CIA Capitanata, hanno fatto mettere a verbale la seguente dichiarazione:

«Esprimo voto contrario alla quotazione in quanto è palese che, nelle contrattazioni rilevate, vi sono violazioni rispetto a quanto prescritto nel decreto legislativo 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali tra le imprese nella filiera agricola e alimentare, e nel decreto legge 63/2024 'agricoltura' convertito nella legge 101/2024 con quotazioni dei cereali inferiori ai costi di produzione secondo le rilevazioni ISMEA".

La denuncia di Cia Puglia

Le dichiarazioni di Giuseppe Creanza e Silvana Roberto seguono alla denuncia che CIA Agricoltori Italiani di Puglia ha presentato il 1° ottobre 2025 all'Istituto per il Controllo della qualità e la repressione delle Frodi (ICQRF) del Ministero dell'Agricoltura. Una denuncia che riguarda le pratiche sleali che stanno determinando l'abbassamento del prezzo del grano italiano al produttore al di sotto dei costi di produzione rilevati da ISMEA.

Vendendo il loro grano duro, i nostri produttori non recuperano nemmeno i costi di produzione, che si attestano tra i 302,9 e i 318 euro alla tonnellata come ha certificato ISMEA, col prezzo al produttore che da settimane è attestato attorno ai 280 euro.

Dal 2022, mentre il prezzo al produttore del grano duro italiano è diminuito del 44%, il prezzo della pasta è aumentato in media del 23% con punte più alte e quello del pane di oltre il 30%. I conti non tornano. C'è uno squilibrio evidente lungo la filiera e, a farne totalmente le spese, è il primo anello produttivo, quello senza il quale non ci sarebbero pane e pasta realmente realizzati con materia prima italiana.

In questo scenario drammatico, occorre non solo la corretta applicazione delle misure di Granaio Italia, ma sono necessarie risposte e interventi ulteriori e urgenti da parte di governo nazionale e Unione Europea.

«Ancora una volta» ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani «invitiamo i consumatori italiani a scegliere esclusivamente pasta realizzata al 100% con grano italiano, sia per tutelare la salute propria e dei loro cari sia per sostenere la filiera, i nostri produttori e la nostra economia».

«All'organismo di controllo del Ministero il compito di prendere in esame la nostra denuncia e di indagare sulle dinamiche che, negli ultimi tre anni, hanno portato il prezzo del grano duro al produttore da 50 a 28 euro al quintale. Le conseguenze di questo sciacallaggio perpetrato ai danni dei cerealicoltori sono già evidenti, con la crisi di migliaia di aziende cerealicole, ma saranno ancora più drammatiche qualora si dovesse pesantemente accentuare la tendenza già in atto di abbandonare la coltura del grano duro in favore di altre più remunerative».

Dal 2023, quando è iniziato il crollo del prezzo del grano duro, CIA Agricoltori Italiani ha condotto una campagna serrata in difesa di uno dei fiori all'occhiello dell'agricoltura italiana: le iniziative in favore del grano duro e della pasta 100% di grano italiano hanno raccolto quasi 100mila firme, l'adesione di circa 50 "comuni del grano di Puglia" che rappresentano 1.400.000 cittadini, e hanno portato alla mobilitazione di migliaia di agricoltori in grandi manifestazioni di piazza che si sono tenute a Foggia, Bari e Roma.
  • Grano
  • Cia Puglia
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
11 ottobre 2025 Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura
11 ottobre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura
Altri contenuti a tema
Xylella a Conversano, Cia Puglia chiede Commissario Straordinario Xylella a Conversano, Cia Puglia chiede Commissario Straordinario Gennaro Sicolo: «Il batterio continua a viaggiare e punta deciso verso il Nord della Puglia»
Coldiretti Puglia, oltre 1,2 mln di ettari sono coltivati a grano duro Territorio Coldiretti Puglia, oltre 1,2 mln di ettari sono coltivati a grano duro Nel 2022 è crollato il raccolto del grano (-26%) a causa di siccità e costi produzione in tilt
Coldiretti Puglia, il prezzo del grano scende a 490€ per tonnellata Economia Coldiretti Puglia, il prezzo del grano scende a 490€ per tonnellata Dalla Russia in arrivo una nave carica di frumento per sopperire alla bassa produzione interna
Sicolo (Cia Puglia): «Sul Psr grande lavoro della Regione» Sicolo (Cia Puglia): «Sul Psr grande lavoro della Regione» Dall'organizzazione un auspicio: «Il 2023 sia l'anno del rilancio»
«Uno scempio gli oliveti trasformati in discarica» «Uno scempio gli oliveti trasformati in discarica» Il monito di Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia, in corrispondenza dell'avvio della campagna olearia
Uva da tavola, è corto circuito: ai produttori 40 centesimi per kg, al supermercato costa 4 euro Uva da tavola, è corto circuito: ai produttori 40 centesimi per kg, al supermercato costa 4 euro Cia Puglia: «Occorrono cinque azioni nell'immediato»
Elezioni, Cia Puglia alla politica: «Tempo scaduto, agire ora o l’agricoltura muore» Economia Elezioni, Cia Puglia alla politica: «Tempo scaduto, agire ora o l’agricoltura muore» Incontro tra i vertici dell'associazione e i candidati di centrosinistra e terzo polo, lunedì quello con centrodestra e 5 Stelle
Gasolio agricolo alle stelle, Cia Puglia chiede l'intervento dell'Antitrust Gasolio agricolo alle stelle, Cia Puglia chiede l'intervento dell'Antitrust Scende il prezzo al barile ma non accenna a diminuire quello in distribuzione. Agricoltori esasperati
Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre
11 ottobre 2025 Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
10 ottobre 2025 Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
10 ottobre 2025 Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
Al fianco dei più piccoli: si presenta a Corato il programma “Innesti – Minori”
10 ottobre 2025 Al fianco dei più piccoli: si presenta a Corato il programma “Innesti – Minori”
Inclusione sportiva: torna a Corato il Torneo delle 4 Torri
10 ottobre 2025 Inclusione sportiva: torna a Corato il Torneo delle 4 Torri
I Lions incontrano la città
9 ottobre 2025 I Lions incontrano la città
Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sospese 90 giorni dalla Federnuoto
9 ottobre 2025 Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sospese 90 giorni dalla Federnuoto
“Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente
9 ottobre 2025 “Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.