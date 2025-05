Granoro celebra il proprio capitale umano: al capo del reparto confezionamento la Stella al Merito del Lavoro

Conferito il prestigioso riconoscimento a Damiano Cosimo Mastrofilippo, per oltre 30 anni collaboratore del pastificio Granoro

Nel giorno della Festa dei Lavoratori ilha accolto un nuovo riconoscimento prestigioso assegnato al proprio capitale più prezioso: i suoi collaboratori.Il Presidente della Repubblica ha, infatti, insignito, storico capo reparto confezionamento, della, riconoscimento destinato ai lavoratori che si sono distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità.La cerimonia di conferimento della decorazione e del brevetto si è svolta lo scorso 1 maggio presso il Teatro Piccinni di Bari.Il perito industriale Damiano Cosimo Mastrofilippo, capo del reparto confezionamento del Pastificio Granoro per oltre trent'anni continuativi (in pensione dal 31 gennaio 2024), è stato uno dei più validi ed esperti collaboratori, contribuendo allo sviluppo della prima intelaiatura tecnica moderna degli impianti di confezionamento e fardellaggio del reparto, migliorando insieme al fondatoregli automatismi e l'operatività delle macchine e gestendo i rapporti col personale di reparto.Intelligenza viva, capacità tecnica e senso pratico-intuitivo nell'elaborazione di soluzioni nelle varie problematiche e gestioni tecnico-organizzative e delle risorse umane di reparto lo hanno sempre contraddistinto.Nel corso dei tanti anni ha, inoltre, contribuito fattivamente alla formazione di tanti giovani tecnici diplomati.e tutti i collaboratori del Pastificio Granoro, orgogliosi del riconoscimento che gli è stato conferito, porgono i più cari auguri allo stimato "Mastro".