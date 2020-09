Granoro lancia la pasta integrale di filiera "Dedicato"

qualità

La pasta di filiera 100% Puglia disi arricchisce con una importante novità: il pastificio pugliese presenta, la nuova e unica pasta in commercio a filiera corta prodotta solo con grano di Puglia, nata con l'Per la pasta Dedicato infatti Granoro utilizzain un territorio altamente vocato e da sempre definito ilSi tratta di un importante ampliamento della linea "Dedicato" e del progetto di filiera tutta pugliese voluto da Granoro nel 2012: "Dedicato" Integrale è una pasta ottenuta esclusivamente daed èè il risultato di un'attenta, e grazie ad un particolare processo di produzione che, passando dalla, prosegue attraverso unaovvero a basso numero di girimaattraverso lache consente diLa semola integrale così ottenuta ha proprietà nutrizionali superiori perché ricca di fibre, minerali, vitamine proteine, grassi e anche una frazione di germe di grano.fanno dellaun prodotto diperché, ma soprattuttoe completa dal punto di vista nutrizionale.La pasta, ma allo stesso tempo èovvero ildel fabbisogno giornaliero fissato fra i 25 e i 30 g). Il consumo di pasta ricca di fibre contribuisce a, perché le fibre alimentari costituiscono una barriera contro l'azione delle amilasi (enzimi che attaccano e scindono l'amido) riducendo ulteriormente l'assorbimento di glucosio e apportando, utili al benessere dell'organismo. La pasta integrale infine, ha un, apporta maggiori quantità died è anche, quali il potassio e magnesio.La pasta "Dedicato" Integrale è confezionata in un nuovo packaging ideato nei colori CELESTE polvere e MARRONE, a significare quanto la terra, la, sia prospera e genuina.E' disponibile sugli scaffali, tutti trafilati al bronzo.Dal 2012, Granoro ha intrapreso un importante percorso di aggregazione che ha dato vita a un vero e proprio modello di filiera, esempio virtuoso di come sia possibile fare sistema anche al Sud Italia. Attraverso il progetto 'Dedicato', Granoro è riuscita a coinvolgere le aziende agricole (per la coltivazione di grano duro di alta qualità), una delle più grosse Cooperative di stoccaggio, un'azienda Sementiera e un Molino, tutti situati sul territorio pugliese.La pasta Granoro 'Dedicato' è stato il primo prodotto a fregiarsi del marchio collettivo regionale 'Prodotti di Qualità di Puglia', ed è ad oggi la prima pasta della Filiera cerealicola pugliese tracciata e certificata dal campo alla tavola ISO22005:08 da DNV. La filiera 'Dedicato' aggrega oggi oltre 350 aziende agricole; produce circa 20mila tonnellate di grano duro di alta qualità totalmente ottenuto in Puglia, da cui sviluppa circa 15mila tonnellate di pasta l'anno. Agli agricoltori aderenti al progetto l'azienda offre assistenza tecnica nei campi e assicura un prezzo minimo garantito, oltre a una serie di premialità legate al livello qualitativo e proteico, che loro riescono a garantire e che deve essere minimo 14%/14,5%.Dedicato è il frutto di un lungo lavoro, un percorso fatto di persone, che insieme hanno condiviso idee, visioni, e hanno lavorato per un obiettivo comune: produrre grano duro di alta qualità da cui ottenere una pasta eccellente tutta pugliese, dal campo alla tavola.