Ospedale Umberto I Corato
Speciale

Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi

Giovedì 29 agosto la consegna ufficiale di armadi, comodini e tavolini all'ospedale Umberto I

Corato - lunedì 25 agosto 2025 12.02 Comunicato Stampa
Giovedì prossimo, 29 agosto, a partire dalle ore 10, si terrà la consegna ufficiale della donazione promossa da Granoro a favore dell'ospedale "Umberto I" di Corato – Unità Operativa di Pediatria.

La donazione, frutto dell'impegno di Granoro nell'ambito del "Progetto Media 2.0", giunto alla sua XIII edizione e promosso dall'associazione Salute e Sicurezza O.D.V., ha previsto l'acquisto di arredi per la degenza dei piccoli pazienti, in particolare armadi, comodini e tavolini destinati alle stanze del reparto di Pediatria.

«Sarà un momento significativo per rinnovare il nostro impegno concreto a favore della salute e del benessere dei bambini ricoverati, nel segno della solidarietà e della responsabilità sociale che da sempre contraddistinguono la nostra azienda» è la riflessione del team di Granoro.
