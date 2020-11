Granoro trionfa alla I edizione degli Eco Packaging Awards 2020

Un altro importante riconoscimento vede protagonista Granoro, che si è aggiudicata il Primo Premio nella categoria "Pasta" in occasione della I Edizione degli Eco Packaging Awards, il premio ideato dalla rivista Bio&Consumi in collaborazione con Veronafiere, rivolto alle aziende che si sono distinte nella realizzazione di confezioni ecosostenibili e che hanno curato il packaging non solo nei materiali, ma anche nel design.I "Fusilli Bio Granoro varietà Senatore Cappelli", premiati durante la cerimonia, sono confezionati all'interno di un innovativo packaging totalmente riciclabile nella carta, così come tutti i formati della linea Bio Granoro.Granoro, da sempre attenta ai temi della sostenibilità dell'agricoltura e dell'ambiente, dopo anni di ricerca, ha messo appunto un packaging attraverso il quale puntare a minimizzare l'impatto sulle risorse naturali in termini ecosostenibili."Il pack - ha spiegato Giandomenico Marcone, Responsabile Acquisti e Sviluppo Prodotti di Granoro - è una confezione dall'aspetto rustico formata prevalentemente da carta che si accoppia ad un sottile strato di plastica. La prevalenza cellulosica (ben l'80%) rende la confezione perfettamente riciclabile con la carta. La carta utilizzata per la produzione di questo pack, è certificata FSC, una certificazione internazionale che garantisce che la materia prima usata proviene da foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici».Grazie a questa scelta, Granoro ha dichiarato di ottenere una riduzione del consumo di plastica pari al 35%, su una produzione annua di 4 milioni di pacchi riciclabili che riguardano l'intera linea Biologica.