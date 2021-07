Gualazzi e Molinari in concerto a Corato, l'attesa sta per finire

Grande attesa per il prossimo sabato 10 luglio, con il concerto di Raphael Gualazzi e Simona Molinari: il primo grande evento, a Corato, per ripartire con la musica, l'arte e la condivisione di esperienze con amici e con i propri cari (con le tutte le accortezze del caso, ovviamente) o anche da soli per godere a pieno di un magico spettacolo.L'editore e staff di Radio Italia Anni 60 dichiarano "abbiamo lavorato instancabilmente nell'ultimo mese (con il prezioso coordinamento degli Uffici preposti del comune di Corato) al fine di definire, in maniera meticolosa, ogni dettaglio sia artistico che tecnico, con un grande occhio di riguardo agli aspetti legati alla sicurezza. Siamo orgogliosi del risultato, consapevoli che i nostri sforzi renderanno meno gravoso il lavoro di chi continuerà a fare arte e cultura, sul territorio, dopo di noi. D'altra parte, la condivisione di esperienze e conoscenze è da sempre alla base del nostro modus operandi".Radio Italia Anni 60 (Puglia e Basilicata) vi aspetta in molti (tanti già i posti assegnati in prevendita), con la musica di Raphael Gualazzi e Simona Molinari (appuntamento del progetto Murex 6.0). Con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Corato.Info e prevendite www.vivaticket.com – sede di Radio Italia Anni 60 (Corato)Botteghino attivo, il 10 luglio, in zona concerto, dalle ore 10:00.