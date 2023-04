Guido Catalano è il nuovo Capo Dipartimento Volontari Digitali del PD Puglia

Il Segretario Regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, durante la prima riunione di Direzione ha nominato Guido Catalano Capo del Dipartimento dei Volontari Digitali del PD Puglia.«Voglio prima di tutto ringraziare il Segretario per la fiducia che mi ha accordato, fiducia che rappresenta per me un grosso peso, ma allo stesso tempo sprone ad impegnarmi e a fare sempre meglio. Voglio assicurare tutti che da parte mia ci sarà grande abnegazione al ruolo ricevuto e impegno, con una costante e produttiva collaborazione con il Segretario, la Segreteria e tutti i Dipartimenti».Queste le prime parole del Catalano, che prosegue: «Mi impegnerò per essere propositivo, pungolo per le iniziative da intraprendere, non dimenticando l'organizzazione delle stesse, e svolgere quella parte necessaria a far sì che le idee del Partito Democratico Pugliese possano essere rappresentate al meglio sugli organi di informazione e sui Social, con uno sguardo a 360° sulle necessità della nostra regione e soprattutto dei nostri iscritti. Sono sicuro che grazie alla guida di Domenico ed al suo supporto, potrò svolgere al meglio il mio compito, realizzando, tutti insieme, grandi cose».