I Giovani Democratici fanno quadrato attorno alla consigliera D'Introno

I Giovani Democratici appoggiano pubblicamente la consigliera Nadia D'Introno, in seguito al singolare episodio che l'ha vista coinvolta, suo malgrado, nella giornata di ieri.La consigliera Nadia D'Introno, come racconta la Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo sulla questione ASIPU, sarebbe fuori dalla maggioranza.I gialli sulla questione però sarebbero almeno due. Lo stesso avvocato Nadia Gloria D'Introno sui propri profili social sostiene di non aver mai ricevuto tale notizia dal Sindaco Corrado De Benedittis.Cosa ancor più grave, lo stesso autore dell'articolo, la storica penna coratina Salvatore Vernice, sostiene di non aver scritto di suo pugno quel passaggio dell'articolo.«Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla Capogruppo Nadia D'Introno per quanto accaduto nella giornata di oggi.Le situazioni politiche interne all'amministrazione devono essere raccontante per quello che sono e non tramite basse ingerenze fatte da chi non esita un attimo nell'agire per vie traverse.Rinnoviamo la nostra stima nei confronti della Capogruppo e respingiamo ogni comportamento che possa ledere la credibilità dei ruoli istituzionali che devono essere ricoperti con disciplina ed onore».