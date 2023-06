La sicurezza sul lavoro al centro di un dibattito organizzato da Giovani Democratici

I Giovani Democratici di Corato sono contenti di annunciare l'organizzazione dell' evento, che si terrà il 22 giugno presso il Maperó alle ore 18:00. L'evento rappresenta un'importante occasione per affrontare la tematica cruciale della sicurezza sul lavoro, soprattutto alla luce delle recenti tragedie che hanno colpito il nostro territorio.All'incontro prenderanno parte diversi ospiti , tra cui la Capogruppo del Partito Democratico, Nadia Gloria D'Introno , l'avvocato giuslavorista Francesco Stolfa , il Responsabile del lavoro del PD Puglia Matteo Palermoed il Rappresentante della CGIL della Provincia di Bari Paolo Villasmunta.L'evento vedrà i saluti e le partecipazioni di:Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato; Nicola Quinto , Segretario dei Giovani Democratici di Corato e Guido Catalano , Capo dipartimento del PD Puglia. Il tutto verrà moderato da Camilla Quinto (GD).La presenza di tali personalità di spicco arricchirà il dibattito con diverse prospettive e approfondimenti sul tema cruciale della sicurezza sul lavoro, evidenziando l'importanza di una collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sindacali e società civile per creare un sistema di tutela efficace e duraturo.I Giovani Democratici di Corato invitano tutti i cittadini, i lavoratori e gli interessati alla tematica a partecipare a questo evento, cherappresenta un'occasione di confronto costruttivo per promuovere un cambiamento positivo nel nostro sistema di tutela dei lavoratori.L'obiettivo principale è quello di porre l'attenzione sulle questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro, con la speranza di sensibilizzare le istituzioni e la società nel loro complesso verso un impegno più concreto e una maggiore responsabilità nella tutela dei lavoratori.