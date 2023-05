Giovani Democratici: "Totale perdita dei meccanismi democratici all'interno del PD Corato

Abbiamo di recente dichiarato di voler essere pungolo per migliorare le condizioni dell'intera comunità coratina e crediamo di averlo dimostrato nel tempo con i fatti; abbiamo sempre voluto esprimere la nostra opinione, anche quando questa risultava essere scomoda.Quanto successo nella giornata di oggi nei confronti della Consigliera Nadia Gloria D'Introno è fatto di gravità rilevante, non tanto perché l'attuale Segreteria ha espresso tramite i canali social del nostro circolo un'opinione rappresentativa del pensiero di solo una parte degli iscritti, quanto perché è l'ennesima e più eclatante dimostrazione della totale perdita dei meccanismi democratici all'interno del PD Corato.Noi giovani, nel pieno della nostra fase di formazione politica, avremmo bisogno di un contesto fertile che ci permetta di sviluppare gli strumenti necessari per poter essere i Cittadini attivi di domani. Tra questi ce n'è uno che nella sua semplicità è il più potente: il dialogo! Prescindendo da qualsiasi forma di tifoseria, dobbiamo anche evidenziare come la nuova Segreteria abbia portato ad un peggioramento della situazione: il numero di incontri si è drasticamente ridotto e questi sono diventati sempre più esclusivi, inoltre è stata eliminata qualsiasi forma di circolazione delle informazioni tra gli iscritti compresa la semplice messaggistica.Gli stessi social sono stati sfruttati quasi esclusivamente quando vi era l'occasione proficua per soffocare lo spirito critico di altre componenti dello stesso partito.Come possiamo, davanti a tutto ciò, noi ragazzi trovare la voglia di continuare ad impegnarci? Cosa stiamo imparando? Che il confronto e il dialogo politico sia superfluo?Il nostro Presidente della Repubblica ha brillantemente colto il punto fondamentale: "La vera democrazia si costruisce in ogni momento della vita politica, con la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini." Noi, Giovani Democratici, chiediamo al Partito Democratico di Corato di fare un passo avanti e di intraprendere un nuovo percorso, fatto di trasparenza, ascolto e partecipazione attiva dei propri iscritti.Chiediamo maggiore coinvolgimento all'interno delle decisioni politiche e che gli animi tesi si possano riconciliare e riunire nuovamente attorno alla nostra sezione giovanile, simbolo indiscusso di speranza di una nuova classe politica capace e istruita ai valori della nostra democrazia.