Bocciata la mozione Liceo Oriani della consigliera D'Introno: la reazione dei GD

La mozione riguardante il Liceo Classico Oriani presentata dalla Capogruppo Nadia Gloria D'Introno è stata bocciata. La maggioranza in carica, anche con il voto contrario dell'altro Consigliere del Partito Democratico di Corato, ha dimostrato un atteggiamento chiuso e poco incline al dialogo, andando a colpire ancora una volta quel tessuto della città che ha supportato il Sindaco in carica.Rimaniamo allibiti da questa decisione, che non rispetta i canoni di democrazia. Chiediamo alla maggioranza di scusarsi pubblicamente e di rivedere la sua posizione e di accogliere la richiesta della Capogruppo.Non bastano tutte le delusioni perpetrate ai giovani che hanno il solo demerito quello di aver avuto una speranza, aver visto nell'attuale Sindaco una vera e propria "rivoluzione".Rimaniamo sempre più allibiti sia dalla Segreteria PD, colpevolmente muta, e sia dalla maggioranza che si dichiara di "centrosinistra". Si sono scoperte le carte e invitiamo questa amministrazione a rispettare i canoni di democrazia ed a rispettare i suoi cittadini. Di centrosinistra non c'è niente, forse solo la bandiera.