Gusto Jazz, oggi è il giorno di Carmen Souza

Social Video 4 minuti Gusto Jazz, l'anteprima tra musica ed enogastronomia

Entra nel vivo la terza edizione di Gusto Jazz, il festival dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio e alla grande musica jazz.Nella serata di ieri il chiostro di Palazzo di Città ha ospitato una gustosa anteprima con la presentazione ufficiale della manifestazione che prende il via oggi con il concerto di Carmen Souza.In mostra le delizie preparate dai maestri del gusto di Corato e servite dai giovani studenti dell'Istituto Alberghiero di Corato.Domani, giovedì 22 luglio alle ore 18, presso il Rocket in Piazza Di Vagno, si terrà invece la conversazione musicale con il pianista Michele Fazio, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica jazz.Contemporaneamente, in Piazzetta dei Bambini dalle ore 18 alle 20, prosegue il laboratorio musicale gratuito per bambini "PlayJazz" a cura del maestro Cesare Pastanella. Per l'occasione, verrà offerto un piccolo rinfresco ai bambini partecipanti, in collaborazione con Sottovoce.Dalle ore 20 in Piazza Abbazia "Aperitivo in Jazz" con le prelibatezze dei percorsi degustazione dei piatti "Miles Davis" e "John Coltrane" preparati dalla Cooperativa Terra Maiorum, e del piatto "Benny Goodman" a cura del Caseificio Santarella.Sempre in Piazza Abbazia, ad ingresso gratuito, alle 21.30 concerto di Michele Fazio che presenta "Free".Free è il nuovo disco di Michele Fazio, il pianista che ha firmato le colonne sonore del regista e attore Sergio Rubini. Il lato compositivo di Michele Fazio, gli ha fatto guadagnare fama internazionale. L'idea di questo nuovo disco nasce dalla volontà di concretizzare un progetto, avvalendosi anche dell'apporto di alcuni tra i suoi collaboratori di rilevanza internazionale.Formazione: Michele Fazio (piano), Mimmo Campanale (batteria), Giorgio Vendola (contrabbasso).Inoltre, dal 21 luglio al 1 agosto nelle vie dello shopping di Corato "Shopping Art": esposizione di artigianato locale e artistico, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente per il contrasto all'emergenza epidemiologica.Per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno. Pertanto, si raccomanda la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.6mFos5SeUKI