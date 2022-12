Un modo per abbellire un angolo del quartiere in cui i due enti hanno le rispettive sedi

Quest'anno gli alberi di piazzetta di Salvo D'Acquisto, a Corato, si sono colorati di addobbi e luci.L'associazionne "Harambé" e l'Università della Terza Età "Edith Stein" si sono ritrovate in un'azione di decoro urbano in stile natalizio, unendo le forze per abbellire un angolo del quartiere in cui hanno la loro sede.Le decorazioni sui tre alberi considerati sono stati sviluppate con un riciclo creativo di buste di plastica, ritagli di nastro, bottiglie di plastica e cd.Incorniciata al centro un'immagine della natività realizzata Mariella Mangione, coordinatrice del corso di manipolazione Ute.Un ringraziamento speciale, da parte dei promotori del'iniziativa, va a tutti gli associati ed i corsisti intervenuti, ai docenti dei laboratori e all'amministrazione comunale che ha consentito l'iniziativa e l'allaccio elettrico per l'illuminazione.