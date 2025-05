Per il Maggio dei Libri l'UTE "Edith Stein" presenta "Pensel" di Zaccaria Gallo

L'iniziativa si terrà presso la sede UTE in Via Giappone, 40 - Corato il 16 Maggio 2025 alle ore 19.00 ed è patrocinata dal Comune di Corato, dalla Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani" e dal Centro per il Libro e la Lettura, nonché dal "Patto per la Lettura" di cui l'Università è membro."Pensel" non è un romanzo storico propriamente inteso né un trattato di storiografia. È un romanzo multitemporale che riammaglia il passato remoto del periodo napoleonico, al passato prossimo degli attentati di Parigi del novembre 2015. Personaggi fittizi si intrecciano a personaggi realmente esistiti attraverso il rispetto di fatti documentati dalla Storia. Un romanzo polifonico che si esprime attraverso il pensiero, le azioni e i numerosi dialoghi di tutti i personaggi.Scelta chirurgica dell'Autore così che il lettore, mentre legge e osserva da spettatore le vicende, non possa giudicare quello che accade, ma possa imparare che ogni storia la si deve guardare da ogni punto di vista, esistendo diverse forme di verità possibile.Il continuo gioco tra presente e passato narrativo rende il romanzo un gioco combinatorio capace di far incontrare le storie private con le vicende collettive di un popolo, ricostruendo una storia comune che pone grandi e pesanti domande.La serata, che vuole essere anche una simbolica anteprima degli appuntamenti con cui l'Università si appresta a chiudere il 25° Anno Accademico, prevederà il seguente programma:SalutiBeniamino Marcone - Vicesindaco e Ass.re alla CulturaIntroduzioneDomenico Paganelli - Vicepresidente UTE "Edith Stein"IntervieneDott. Zaccaria Gallo - Autore del libroPresentazione e Lettura a cura diAnna RutiglianoImprovvisazioni musicali a cura diVittorio Gallo - Musicista