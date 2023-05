L'Università della Terza Età Edith Stein conclude l'anno accademico

Una giornata di festa per centinaia di "alunni"

Oltre venti incontri che spaziano dai laboratori artistici ai temi giuridici ed economici. Decine di docenti che decidono di dedicare il loro tempo gratuitamente. Centinaia di "alunni" che non si rassegnano ad una vita inerte in casa. Un coro stupendo.L'università della Terza Età "Edith Stein" chiude l'anno accademico bella maniera più bella, una serata gioiosa, fatta di volti felici di aver condiviso amicizia ed armonia, scandita da emozioni, buona musica regalata dal coro diretto dal M° Sibilano e dall'arte dei laboratori della Prof.ssa Cannillo, di Mariella Mangione e dell'Arch. Musìo.Da oltre vent'anni l'UTE Edith Stein è punto di riferimento sul territorio e noi siamo certi che da quelle parti saranno già al lavoro per il prossimo Anno Accademico.