Hoops, il piacere della birra e del cibo di qualità

La birra non è una semplice bevanda. La birra è passione, ricerca, emozione, gusto. La birra è festa o riflessione, occasione di incontro tra persone, di scoperta continua, pretesto per ritrovare i vecchi amici o di conoscerne di nuovi.E cosa c'è di meglio che godersi una buona birra, in ottima compagnia, in un posto accogliente magari gustando dell'ottimo cibo? Non è semplice incontrare un luogo che possieda tutte queste caratteristiche. A Corato, però, il connubio tra ottima birra e cibo di qualità ha un nome:è un vero scrigno del gusto, in cui poter trovare le migliori marche di birre insieme ad autentiche chicche di sapore proposte da Luigi, perfetto padrone di casa e valido Virgilio nel suggestivo cammino nei meandri del mondo birra.Birre di qualità, sapientemente ricercate, si fanno spazio nella ricca carta e si abbinano a gustosi hamburger di carne bovina selezionata o a specialità innovative come gli hamburger alla liquirizia, al salmone, al pollo e agrumi o l'imperdibile hamburger alla birra. Immancabili tra le proposte culinarie i taglieri di capocollo di Martina Franca o porchetta artigianale o carne salada.. «Abbiamo scelto di seguire una piccola impresa artigianale di Andria la quale prepara gustosi hamburger con l'utilizzo di sola carne ecosi da permettere a tutti di gustare un ottimo prodotto con un' estrema sicurezza» tiene a spiegare Luigi, il titolare di Hoops.E per gli amanti delle patatine fritte il piacere diventa light: la frittura avviene infatti ad aria calda, consentendo così di ottenere un prodotto con l'rispetto alla tradizionale frittura.Ricchissima la selezione di birre artigianali sia alla spina che in bottiglia.Nella carta possiamo trovare la birra, prodotta da un antico birrificio di Monaco di Baviera. È una delle "sette sorelle", le sette fabbriche di birra storiche della città. Ed anche protagonista al grande evento Oktoberfest. Nella versione original (bionda da 5,1% e urbock 7,2%)Per chi gusta una birra più decisa l'ideale è la(10,5%), birra di un azienda belga fondata nel 1769 a conduzione familiare che che produce birra belga 100% naturale.Tra le migliori proposte spicca la, la cui ricetta risale a ben 600 anni fa e la IPA, tra le birre artigianali più conosciute e apprezzate al mondo.E dulcis in fundo la regina delle birre: l'irlandese. Una birra che si presenta scura, quasi nera, con un gusto amarognolo e facilmente riconoscibile. Una birra che viene spillata tramite carbo-azoto anziché in anidride carbonica: l'azoto non si disperde nel liquido, rendendo la Guinness una birra "ferma", con meno bollicine e creando la caratteristica schiuma compatta.Proprio per l'assunto per il quale da Hoops nulla è lasciato al caso, anche per gli intolleranti o gli allergici al glutine c'è la possibilità di gustare due tipi di birra gluten free.Non resta dunque che organizzare una bella serata da, per poter gustare le prelibatezze della cucina e poter assaporare un'ottima birra.Prossimi obiettivi? Luigi guarda lontano: cucina a pranzo e l'inserimento di una proposta culinaria totalmente gluten free. Perché il buon cibo e una buona birra sono un piacere che va condiviso con tutti.Segui Hoops su Facebook o prenota il tuo tavolo al numero di telefono 080.332.38.38 o tramite mail hoopsbirreria@gmail.com