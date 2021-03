33 foto Maggiolino Cafè, una nuova luce in tempo di pandemia

Non è una follia ma un sogno che si avvera, una sfida che può dirsi già vinta proprio quando la contingenza economica e sanitaria non prometteva nulla di buono.Domenico Di Candido ha creduto che le sue passioni più grandi, la bellissima Wolksvagen Maggiolino e il delizioso sapore del caffè potessero costituire il punto della sua ripartenza e, con caparbietà e determinazione, lo scorso 27 febbraio, in piena pandemia, ha inaugurato il suo nuovo bar, in via Don Albertario, a due passi dal Palazzetto dello Sport.Maggiolino Cafè è molto più di un bar di qualità, del luogo in cui concedersi un gustoso caffè Moreno per la colazione, ottimi aperitivi e beverage per tutti i gusti. Maggiolino Cafè è il segno di una rinascita di chi si è messo in gioco e, con positività ed energia, ha tagliato il nastro e ha ripreso a vivere facendo quel lavoro che regala e al contempo raccoglie sorrisi.«Ho gestito per anni una sala giochi. Quando c'è stato il primo lockdown siamo stati i primi ad abbassare le serrande. Sapevo che non avrei più riaperto. Ma non mi sono perso d'animo: a quarant'anni non si può avere riserve nel mettersi in gioco e ho deciso di mettere a frutto la mia esperienza nell'ambito della caffetteria, maturata negli anni passati, e di dar vita a "Maggiolino Cafè", un vero e proprio omaggio alla mia due grandi passioni» ci racconta Domenico Di Candido.Al suo fianco in questa fantastica avventura c'è Anna, compagna nella vita e nel lavoro, che mai ha fatto mancare il suo sostegno. E poi ci sono gli adorati genitori, sempre importante punto di riferimento in ogni azione di Domenico.Il taglio del nastro, alla presenza del sindaco e dell'assessore alle attività produttive, si è tenuta lo scorso 27 febbraio. Dinanzi al bar era schierata la flotta dei Maggiolini dei soci dell'associazione che racchiude tutti gli amanti di questo emblema di un vero e proprio stile di vita. La benedizione è stata impartita da Don Gianni, a sua volta appassionato di Maggiolino.Maggiolino Cafè si presenta come un ambiente moderno e raffinato, attrezzato con schermi e un piccolo angolo in cui, quando sarà possibile, si potrà sostare degustando in tranquillità le specialità offerte agli avventori.La parola d'ordine, non affatto scontata, è qualità e cortesia. Ed in questo Domenico è un professionista. Il caffè, in sua compagnia, non è più una semplice bevanda ma una occasione per lasciare fuori dalla porta ogni altro pensiero e concedersi una coccola col sorriso.«Il primo mese di attività è stata una iniezione di energia. Seppur con le restrizioni della zona arancione prima e della zona rossa poi, ci siamo impegnati al massimo riuscendo a fidelizzare la clientela. In tanti ci hanno voluto bene e hanno creduto in noi, per cui possiamo serenamente dire che abbiamo cominciato bene e chi ben comincia è a metà dell'opera» racconta Domenico.Il bello, però, deve ancora venire. E di questo Domenico è pienamente consapevole. «Le idee non mancano, la voglia di fare è sempre al massimo. Non vediamo l'ora che l'emergenza sanitaria arretri per poter accogliere al meglio i nostri amici. Ma siamo consapevoli che la salute è il bene più prezioso».Maggiolino Cafè si trova in via Don Albertario 26 - 28 a Corato, nei pressi del Palazzetto dello Sport.