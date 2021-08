31 foto MAT, a Corato il wine bar d'eccellenza

Ci sono sapori a cui non si può rinunciare. Fragranze che accarezzano il palato, rendendo ogni degustazione una esperienza unica.Esperienze che a Corato è possibile vivere in un autentico tempio del gusto che prende il nome di MAT, il Wine bar d'eccellenza.Incastonato tra i suggestivi vicoli del centro storico di Corato, negli antichi locali di via Notar Domenico, a due passi dalla storica Chiesa Matrice, MAT è il luogo in cui si possono degustare oltre duecento delle migliori etichette di vini rossi, rosati, bianchi, bollicine e champagne, serviti da un sommelier professionista, accompagnati da ricercati salumi e selezionati formaggi. Per i palati più raffinati sono possibili anche degustazioni a base di salmone e alici. Una stuzzicheria di qualità, degna del prestigio del beverage offerto agli avventori, completa l'offerta di un vero e proprio percorso di gusto sin negli anfratti del piacere.E per gli appassionati, i barmen saranno lieti di preparare ogni tipo di cocktail alcolico o analcolico, nazionale o internazionale.MAT, l'elegante Wine bar di Corato, richiama intenditori del gusto da ogni parte della Puglia ma è lieto di accompagnare nel percorso di gusto quanti riconoscono e gradiscono le eccellenze enologiche e di sapore del meraviglioso territorio italiano.I titolari e il personale di MAT Wine Bar saranno lieti di accogliere i clienti nell'accogliente e suggestiva struttura di via Notar Domenico 20 -26 a Corato.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Facebook di MAT