I coratini Gabe e Nichilo sul palco di Terlizzi il 4 e 5 Agosto

GLI ARTISTI

Prima edizione della rassegna "Borgo Musicale" a Terlizzi con importanti ospiti della scena musicale internazionale ma anche con la presenza di due giovani artisti coratini: Gabe e Vanessa Nichilo, rispettivamente sul palco il 4 e il 5 agosto.Gabe aprirà la performance di Junior V salendo sul palco di Largo Lago Dentro alle ore 19.30. Il giorno successivo, stesso posto alle 21, sarà la volta di Vanessa Nichilo che aprirà i concerti di Fry Moneti (Modena City Ramblers) e Municipale Balcanica.un artista emergente classe1997. Dopo il diploma di Liceo Artistico si cimenta come ritrattista, grafico e videomaker autodidatta. Affascinato dall'idea di poter trasmettere emozioni al pubblico, dal 2018 decide di investire nelle sue due grandi passioni: la musica e la recitazione. Nel 2021 pubblica il suo primo singolo "Nessuno mi sente" che riscuote grande successo di critica e pubblico.classe 98, a maggio 2020 pubblica il singolo 'Odore d'incenso', inserito nella Top Viral 50 di Spotify. Segue 'Quando te ne vai', brano che gli permette di essere segnalato come miglior artista del mese da MTV Italia. Nel mese di febbraio 2021 pubblica per Django Dischi il nuovo album "Sconosciuti che conoscono l'amore": la titletrack e il videoclip entrano in rotazione su MTV.: cantautrice pugliese, fuori con il suo primo singolo "Forse è meglio", brano dalle sonorità reggae e dai temi indie pop tenta, con la sua musica, di abbattere ogni pregiudizio e prevenzione, per questo il suo singolo parla soprattutto di fragilità, quella difficile da accogliere e comprendere, percepita come debolezza e mai come punto di forza e cambiamento.Violinista e chitarrista dal 1996 con i Modena City Ramblers, collabora con Lella Costa, Negrita, Sonhora, Piotta, Rezophonic, Marco Cantini, Cisco, Gang, Bandabardò, P. Fariselli, C. Donà e D. Van de Sfros, Municipale Balcanica, Boombastiko.A: Band considerata il gruppo più importante nel genere in italia, con all'attivo n.4 dischi, 17 anni di esperienza ed oltre 700 live in carriera. La sua interpretazione di Hava Nagila è considerata una delle migliori degli ultimi trent'anni. Nel 2012 eletto miglior gruppo pugliese nel concorso Puglia Sounds/Repubblica XL.