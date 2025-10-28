Politica
I nove volti coratini candidati alle regionali 2025
Corato propone nove candidati per le elezioni del 23 e 24 novembre
Corato - martedì 28 ottobre 2025 14.24
Dopo il deposito delle liste che sostengono i candidati alla presidenza, è ufficialmente iniziata la corsa per le regionali, che si terranno il 23 e il 24 novembre. Da Corato, nove i candidati che correranno al fianco degli aspiranti alla presidenza regionale.
Unico candidato a sostegno di Luigi Lobuono, Pasquale Tarantini, volto storico del centrodestra coratino, nella lista di "Forza Italia".
Due i nomi nella lista di Ada Donno, storica militante del Partito Comunista e del movimento pacifista e femminista: Daniela Caterino e Mimmo Lastella. Entrambi nella lista "Puglia Pacifista Popolare", promossa da Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista.
In liste diverse, ma tutti accanto al candidato governatore Antonio Decaro, ci sono sei tra coratini e coratine. L'attuale direttore del dipartimento cultura e turismo della Regione, Aldo Patruno, è nella lista del "Movimento 5 Stelle", a cui aderisce anche Angela Bruna Piarulli, nonché ex senatrice della Repubblica Italiana.
Michele Arsale, consigliere comunale di maggioranza di "Rimettiamo in moto la città" è tra i candidati della lista "Alleanza Verdi – Sinistra Italiana".
Nuovo volto della politica è quello di Angela Assunta Spilotro nella lista del "Partito Democratico".
Tra i candidati della lista "Decaro Presidente" spicca il nome di Alessandro Palmieri, consigliere comunale di maggioranza di "Italia in Comune". Enzo Mastrodonato è tra i nomi di "Per la Puglia", sempre tra le liste del candidato Decaro.
Unico candidato a sostegno di Luigi Lobuono, Pasquale Tarantini, volto storico del centrodestra coratino, nella lista di "Forza Italia".
Due i nomi nella lista di Ada Donno, storica militante del Partito Comunista e del movimento pacifista e femminista: Daniela Caterino e Mimmo Lastella. Entrambi nella lista "Puglia Pacifista Popolare", promossa da Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista.
In liste diverse, ma tutti accanto al candidato governatore Antonio Decaro, ci sono sei tra coratini e coratine. L'attuale direttore del dipartimento cultura e turismo della Regione, Aldo Patruno, è nella lista del "Movimento 5 Stelle", a cui aderisce anche Angela Bruna Piarulli, nonché ex senatrice della Repubblica Italiana.
Michele Arsale, consigliere comunale di maggioranza di "Rimettiamo in moto la città" è tra i candidati della lista "Alleanza Verdi – Sinistra Italiana".
Nuovo volto della politica è quello di Angela Assunta Spilotro nella lista del "Partito Democratico".
Tra i candidati della lista "Decaro Presidente" spicca il nome di Alessandro Palmieri, consigliere comunale di maggioranza di "Italia in Comune". Enzo Mastrodonato è tra i nomi di "Per la Puglia", sempre tra le liste del candidato Decaro.