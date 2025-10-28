I nove volti coratini candidati alle regionali 2025

Dopo il deposito delle liste che sostengono i candidati alla presidenza, è ufficialmente iniziata la corsa per le regionali, che si terranno il 23 e il 24 novembre. Da Corato, nove i candidati che correranno al fianco degli aspiranti alla presidenza regionale.Unico candidato a sostegno di Luigi Lobuono,, volto storico del centrodestra coratino, nella lista di "".Due i nomi nella lista di Ada Donno, storica militante del Partito Comunista e del movimento pacifista e femminista:. Entrambi nella lista "", promossa da Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista.In liste diverse, ma tutti accanto al candidato governatore Antonio Decaro, ci sono sei tra coratini e coratine. L'attuale direttore del dipartimento cultura e turismo della Regione,, è nella lista del "", a cui aderisce anche, nonché ex senatrice della Repubblica Italiana., consigliere comunale di maggioranza di "Rimettiamo in moto la città" è tra i candidati della lista "".Nuovo volto della politica è quello dinella lista del "".Tra i candidati della lista "" spicca il nome di, consigliere comunale di maggioranza di "Italia in Comune".è tra i nomi di "", sempre tra le liste del candidato Decaro.