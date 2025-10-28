Candidati di Corato alla Regione
Candidati di Corato alla Regione
Politica

I nove volti coratini candidati alle regionali 2025

Corato propone nove candidati per le elezioni del 23 e 24 novembre

Corato - martedì 28 ottobre 2025 14.24
Dopo il deposito delle liste che sostengono i candidati alla presidenza, è ufficialmente iniziata la corsa per le regionali, che si terranno il 23 e il 24 novembre. Da Corato, nove i candidati che correranno al fianco degli aspiranti alla presidenza regionale.

Unico candidato a sostegno di Luigi Lobuono, Pasquale Tarantini, volto storico del centrodestra coratino, nella lista di "Forza Italia".

Due i nomi nella lista di Ada Donno, storica militante del Partito Comunista e del movimento pacifista e femminista: Daniela Caterino e Mimmo Lastella. Entrambi nella lista "Puglia Pacifista Popolare", promossa da Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista.

In liste diverse, ma tutti accanto al candidato governatore Antonio Decaro, ci sono sei tra coratini e coratine. L'attuale direttore del dipartimento cultura e turismo della Regione, Aldo Patruno, è nella lista del "Movimento 5 Stelle", a cui aderisce anche Angela Bruna Piarulli, nonché ex senatrice della Repubblica Italiana.

Michele Arsale, consigliere comunale di maggioranza di "Rimettiamo in moto la città" è tra i candidati della lista "Alleanza Verdi – Sinistra Italiana".

Nuovo volto della politica è quello di Angela Assunta Spilotro nella lista del "Partito Democratico".

Tra i candidati della lista "Decaro Presidente" spicca il nome di Alessandro Palmieri, consigliere comunale di maggioranza di "Italia in Comune". Enzo Mastrodonato è tra i nomi di "Per la Puglia", sempre tra le liste del candidato Decaro.
  • Elezioni regionali 2025
Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe
28 ottobre 2025 Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe
Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona
28 ottobre 2025 Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona
Altri contenuti a tema
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale Speciale «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale In lista con Forza Italia per Luigi Lobuono Presidente
Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato Giovedì 30 ottobre avverrà la nomina degli scrutatori
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Speciale Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Il medico anestesista candidato nella lista “Decaro Presidente” sta dedicando un ciclo di video sui suoi canali social a temi concreti per migliorare la sanità pugliese
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno Una sola lista, Puglia pacifista e popolare, per l'unica donna scesa in campo
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari Sono quattro le liste a sostegno di Luigi Lobuono
Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese Sosterrà Sabino Mangano alla presidenza della Regione
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra a Bari Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrosinistra a Bari Sono sei le liste a sostegno dell'ex sindaco Antonio Decaro
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" Speciale Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" "Non possiamo parlare di lavoro, salute o sviluppo se prima non mettiamo al centro la difesa dell’ambiente"
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
28 ottobre 2025 «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale
Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB
28 ottobre 2025 Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB
Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino
27 ottobre 2025 Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino
Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena
27 ottobre 2025 Il Corato torna al successo: 0-3 all’Atletico Apricena
Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre
27 ottobre 2025 Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre
“Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
27 ottobre 2025 “Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
27 ottobre 2025 Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
27 ottobre 2025 Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.