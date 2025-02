 Mariella Medea Sivo presenta "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70"

Powered by

Dopo il successo riscosso, il 19 gennaio, in occasione della prima presentazione del suo esordio letterario "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70", Mariella Medea Sivo torna protagonista di un incontro oggi 6 febbraio 2025.Alle 18,30 presenterà, infatti, la sua prima opera, edita dalla SECOP Edizioni presso la libreria Liber Ubik in corso Garibaldi 72 a Corato.A coordinare la serata sarà la scrittrice Luciana De Palma che introdurrà e modererà i vari interventi in programma a cura di Rosa De Nicolo, Anna Mattia, Rossella Piccarreta e Luisa Varesano, nonché dell'autrice Mariella Medea Sivo.Durante la presentazione, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il mondo raccontato fra le pagine della Sivo e approfondire il significato di una narrazione che attraversa le difficoltà e le complessità dell'essere donna, senza mai ricercare un lieto fine, ma piuttosto un'esistenza vissuta con forza, passione e indipendenza. "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni '70" è una raccolta di dodici racconti che sfumano tra il genere favolistico e il dramma dell'abisso umano, esplorando la condizione femminile sin dalle sue radici più lontane.A impreziosire la serata l'installazione di un abito della serie Angeli dell'artista Angela Strippoli.