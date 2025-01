Corato riconfermata "Città che Legge" un traguardo di impegno culturale

Il Comune di Corato è stato ufficialmente riconfermato "Città che Legge" dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), dopo aver ottenuto la qualifica per la prima volta nel 2020.Questo prestigioso titolo, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per il costante impegno nella promozione della lettura, conferma il ruolo centrale della cultura come strumento fondamentale per lo sviluppo sociale e comunitario.Grazie a iniziative di grande rilievo, come il Patto per la Lettura sottoscritto con 44 operatori del settore e manifestazioni culturali quali il "Maggio dei Libri" e la rassegna "Primavera Fest", Corato ha consolidato la propria identità come città promotrice del libro e della lettura.L'ampio coinvolgimento di scuole, associazioni, fondazioni e altri attori culturali ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.La riconferma per il triennio 2024-2026 rappresenta un ulteriore stimolo per rafforzare i progetti culturali e consolidare il ruolo della lettura come valore essenziale per la crescita sociale e culturale della comunità.Con questa riconferma, Corato si impegna a proseguire con determinazione il percorso già avviato, rinnovando il dialogo con i cittadini, le scuole e gli operatori del settore per costruire una comunità sempre più attenta alla cultura e l'imminente apertura della Community Library certamente consoliderà e favorirà questa tendenza di crescita e sviluppo culturale.