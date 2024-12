Un incontro sulle città immaginarie di Gabriel Garcia Màrquez 

L'immaginazione è una fonte inesauribile del pensiero che consente di creare mondi possibili."Imagination is more than science" dichiarò Einstein, consapevole che perfino la scienza senza l'intuizione e la capacità immaginifica sarebbe rimasta immobile.Seguendo questo filone tematico, il Presidio del Libro di Corato propone l'incontro: Le città immaginarie di Gabriel Garcia Màrquez a cura di Giada Filannino, libraia e bibliotecariaDomenica 22 dicembre 2024 ore 11.00Fondazione Luigi e Maria De BenedittisVia M. R. Imbriani, 35Un viaggio immaginario per ripercorrere la città di Cartagena, dal fascino scrostato e decadente, e di altri luoghi che hanno ispirato l'opera di Gabo, il nome con cui affettuosamente veniva chiamato lo scrittore da amici e compagni.L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, l'associazione Presidi del Libro e la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.Ingresso libero.Per informazioni: presidiolibrocorato@libero.it"A Cartagena de Indias ogni cosa è diversa. Questa solitudine senza tristezza, questo oceano incessante, questa immensa sensazione di essere arrivato".