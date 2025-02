La "Little free library", la piccola casetta che funge da libreria aperta a tutti, dove poter prendere un libro e lasciare un libro liberamente, torna a colorare l'area giochi di piazza Vittorio Emanuele, dopo essere stata restaurata.Nella nostra "Città che legge" la piccola libreria consente lo scambio di libri adatti a bambini e ragazzi per sensibilizzarli alla lettura, al libero accesso ai libri, alla partecipazione attiva e anche al rispetto dell'arredo urbano.Ritorna finalmente la little free library in Piazza Vittorio Emanuele.Ringrazio per il l'attenzione e la dedizione il Presidio del Libro di Corato nella persona della referente Serena Petrone.Si è proceduto alla riparazione e alla ricollocazione.L'abbiamo rimessa lì dov'era perché siamo convinti che educare alla bellezza sia un'azione lunga, lenta a materializzarsi, la cui responsabilità però è collettiva.L'invito quindi è a prendercene cura, tutti, nessuno escluso.Queste le parole dell'Assessore alle Politiche educative e culturali, Beniamino Marcone.Il progetto, ideato dal Presidio del libro di Corate e Nati per Leggere, è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Corato e si è svolto in collaborazione con la Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e l'associazione Presidi del Libro.