Il 10 febbraio un incontro pubblico sulle opportunità per le imprese locali dell'estensione della ZES Adriatica

Nella giornata di ieri, martedì 17 gennaio 2023, il Sindaco, Corrado De Benedittis ha incontrato, presso la Camera di Commercio di Bari, il Commissario Straordinario della ZES Adriatica, dott. Manlio Guadagnuolo.Il Sindaco è stato accompagnato da una delegazione formata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Concetta Bucci, dal Presidente della Commissione "Attività Produttive", Enzo Mastrodonato, dal Presidente della Consulta Sviluppo Economico, Franco Squeo e dalla Dottoressa Nunzia Cinone.Nell'incontro si è discusso di opportunità per le imprese rispetto alla eventuale estensione, su Corato, della attuale ZES Adriatica. A tal fine si è stabilita la data del 10 febbraio per un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza e principalmente al mondo delle imprese, da tenersi a Corato, finalizzato a veicolare informazioni rispetto a tale opportunità.Le zone economiche speciali (ZES) sono istituite al fine di incentivare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentono lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree.In Italia, la gestione, come l'istituzione delle ZES sono disciplinate dall'Art.4 del D.L. n.91/2017 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 e s.m.i. (art.57) che ha operato una riorganizzazione della struttura di funzionamento delle ZES, anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR.