Il 2023 si apre con 35 nuove assunzioni al Comune di Corato

Il 24 gennaio 2023, il Sindaco, la Presidente del Consiglio, l'Amministrazione Comunale, il Segretario Generale e i dirigenti hanno incontrato, presso la Sala Consigliare del Comune il personale neo assunto dell'Ente.Il 2022 è stato, infatti, un anno rilevante per l'ampliamento del Personale in servizio presso il Comune di Corato: iniziato con l'indizione dei bandi di concorso, si è concluso con 35 nuove assunzioni.Come già comunicato, nel mese di settembre si era proceduto con l'assunzione di 2 unità per Operatore CED, categoria B, posizione economica B1 attingendo dalle graduatorie approvate da Arpal Puglia, ai sensi dell'art. 16 Legge 56/87 e di 2 unità per mobilità volontaria (ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) per un posto di Collaboratore Amministrativo, categoria B, posizione economica B3, un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D e un posto di Assistente Sociale, categoria D.A Novembre, attraverso procedura di mobilità, un nuovo istruttore direttivo Contabile ha incrementato il personale dell'Ufficio ragioneria.Concluse le cinque procedure concorsuali, nel mese di dicembre, è stato avviato il reclutamento di personale, da impegnare nei vari Settori del Comune di Corato.Oltre ai 13 posti previsti dal Concorso e i due riservati agli interni, sono state assunte nove unità per scorrimento da graduatoria.Ecco come sono distribuite le assunzioni.Per la Polizia Locale sono otto le nuove unità, di cui una categoria D, istruttore direttivo specialista in vigilanza;L'Ufficio tecnico si è arricchito con un istruttore tecnico geometra, un istruttore amministrativo contabile e un istruttore direttivo tecnico;Tre nuove unità saranno impiegate nell'Ufficio urbanistica, due negli Uffici personale e ragioneria, due nei Servizi demografici, uno nell'Ufficio cultura e uno in quello delle Politiche GiovaniliUn istruttore amministrativo contabile è stato, inoltre, assunto con procedura di mobilità per l'ufficio SUAP e due nuovi Assistenti Sociali, selezionati mediante scorrimento di graduatoria, sono stati impiegati nel Settore servizi sociali assieme ad un istruttore amministrativo contabile vincitore di concorso."Diamo il benvenuto ai neo Assunti. - dichiara il Sindaco, Corrado De Benedittis - Questo è un momento di svolta che ci permette di venir fuori da una gravissima condizione di carenza di personale sia per la Polizia Locale che per tutti gli altri uffici segnati da questa cronica carenza di personale. Questa Amministrazione ha messo in campo una poderosa politica assunzionale, che per un verso risponde ai bisogni urgenti della macchina comunale, per altro verso apre a molti giovani l'opportunità di entrare nella Pubblica Amministrazione."Nel saluto di benvenuto rivolto al personale neo assunto il Sindaco ha, inoltre, detto: "Voi avete un compito molto importante: dare alla nostra realtà amministrativa quella spinta di cui c'è bisogno. In un primo periodo, sarà necessario acquisire conoscenze, apprendere, affiancare i dipendenti che nei prossimi anni andranno in pensione, per portare all'Ente quel dinamismo e quella modernizzazione di cui c'è bisogno.Un'amministrazione sempre più al fianco della cittadinanza, per accompagnare l'utenzanel compimento dei suoi diritti. L'augurio che vi faccio e che faccio alla cittadinanza tutta è quello di prendere a cuore le questioni e di tener sempre conto che le persone che vi si rivolgono, sono portatrici di diritti e di dignità e come tali vanno trattate, nel contemporaneo rispetto della legalità."Per il 2023, sono già in corso nuove procedure per selezionare due figure dirigenziali presso i Lavori Pubblici e i Servizi Sociali e, in relazione alla previsione di fabbisogno, si procederà a ulteriori assunzioni in tutti i settori.