Il 41° Carnevale Coratino ai nastri di partenza

Tutto pronto per la 41^ edizione del Carnevale Coratino, organizzato dalla Pro Loco Quadratum, che vede ai nastri di partenza le due tradizionali sfilate che si svolgeranno domenica 23 e martedì 25 febbraio, a partire dalle ore 15,00.«Terminate le innumerevoli incombenze burocratiche e amministrative, sono state rilasciate le relative autorizzazioni e predisposta dal Comando della Polizia Locale, apposita Ordinanza Dirigenziale, N. 16/2020, per gli interventi temporanei sulla circolazione e sulla sosta lungo le vie del centro abitato, interessate dalla manifestazione» - comunicano gli organizzatori.Il programma delle due giornate prevede il raduno di tutti i gruppi mascherati alle ore 14.30 in Via Lama Di grazia e Via Mangilli, con partenza alle ore 15.00 percorrendo Via Bisceglie, Via Aldo Moro.Il percorso delle sfilate interesserà poi Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Via Di Vittorio, Via Dante.«Ringraziamo il Commissario Straordinario Dott.ssa Schettini, il Sub Commissario Dott.ssa Lucarelli e il Segretario Generale Dott. D'Introno, per il sostegno morale ed economico a questo importante appuntamento socio-culturale. - comunica La Pro Loco Quadratum - Ringraziamo altresì le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale, l'Asipu e le Associazioni di Volontariato per l'assistenza e il coordinamento. Auguriamo - conclude - agli innumerevoli visitatori e ai concittadini di trascorrere con noi due giornate di allegria, all'insegna del sano, puro e civile divertimento».