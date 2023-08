Il cantautore romano Daniele Silvestri a Corato per il concerto di San Cataldo

Martedì 22 agosto Daniele Silvestri sara' in Piazza Cesare Battisti, con ingresso libero, come ospite speciale del concerto fuori programma della festa del Santo Patrono San Cataldo.L'evento, tappa estiva del tour "Estate X", è organizzato dal Comune di Corato, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Il senso di questo tour così studiato e ricco di suggestioni è nella sua stessa creazione dice il cantautore romano sul suo sito. "Il lavoro che c'è dietro è il vero significato di tutto – ammette Silvestri – tempo fa sono andato con i miei figli a vedere un concerto trap e mi sono divertito molto. Ma era frutto di un lavoro microscopico rispetto a quello messo in campo per il nostro tour. Con questo non sto puntando su un'esaltazione di quello che faccio, ma tengo solo a sottolineare l'impegno di decine di professionisti che si mettono in gioco e lavorano più di quello che dovrebbero per dare vita a qualche cosa di irripetibile. Quel mondo sotterraneo di dedizione, fatica e studio è ciò che rende speciale queste date". E forse non è un caso che arrivi proprio nel venticinquesimo anno di carriera. "In realtà non ci credo molto – conclude il cantautore – la reputo più una coincidenza. Con questo non vuol dire che i venticinque anni di carriera non avranno spazio nel tour, anzi: ci sarà mezz'ora di medley giocoso in cui racchiuderemmo le canzoni dal 1994 al 2019, suonate con musicisti che mi accompagnano da sempre. Non è tanto una celebrazione quanto una narrazione in cui poter ritrovare ricordi, idee e suoni che fanno parte di me. Sarà un modo per riscoprire e riscoprirmi".