Il Carnevale Coratino nel Piccolo Almanacco dell'UTE "Edith Stein"

L'Università della Terza Età "Edith Stein" presenta un nuovo evento on-line: "Piccolo Almanacco del Carnevale Coratino".Siamo felici di portare avanti dei momenti dedicati alla tradizione carnascialesca cittadina, come ha sempre voluto fare la nostra cara Pina Masciavé, rinnovando con piacere il dialogo con la Pro Loco "Quadratum", organizzatrice del Carnevale Coratino.Infatti questo appuntamento vedrà come guida il Presidente Pro Loco Gerardo Giuseppe Strippoli con un piccolo viaggio sulla tradizione, le maschere e il racconto di una festa in continua evoluzione.L'appuntamento è per oggi pomeriggio martedì 16 febbraio 2021 - ore 19.00 sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube dell'UTE.