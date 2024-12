A Corato un concerto in memoria del M° Raffaele Miglietta, a trent'anni dalla sua scomparsa

Le bande di Corato e Bisceglie hanno reso omaggio ad una delle figure cardine della musica per bande

A trent'anni dalla scomparsa del M° Raffaele Miglietta, il Teatro Comunale di Corato ha ospitato ieri sera un concerto per omaggiarne la sua grandezza.Protagoniste dell'evento sono state la Banda "Città di Corato Raffaele Miglietta" e la Banda "Città di Bisceglie Biagio Abate", entrambe profondamente legate alla figura del maestro. Miglietta, direttore della banda coratina dal 1952 al 1976, è ricordato come uno dei pilastri della tradizione musicale locale. Non meno importante il suo impegno a Bisceglie, dove nel 1989 ricostituì la banda cittadina, dopo oltre quarant'anni di inattività e dirigendola fino alla sua scomparsa.Sul palco, le due orchestre si sono alternate sotto la guida dei Maestri Gennaro Sibilano e Benedetto Grillo, proponendo una piccolissima parte del repertorio del Miglietta, con alcuni brani inediti, scritti ma mai eseguiti dal maestro, ed un omaggio finale a Giacomo Puccini, ad un secolo dalla sua scomparsa.Le musiche sono state intervallate dagli aneddoti del presentatore Cataldo Tandoi, che ha tracciato un profilo umano oltre che artistico del Miglietta.Importanti novità poi, dalla voce del sindaco Corrado De Benedittis: una delle nuove piazze del progetto di riqualificazione dell'estramurale sarà intitolata al M° Miglietta, a suggello del suo contributo alla cultura della città. Inoltre, le partiture del maestro, donate dalle sue figlie al Comune di Corato, troveranno una collocazione permanente nella futura sede della Biblioteca Comunale, all'interno di Palazzo Gioia.Una serata che ha sottolineato quanto questa città, abbia una memoria storica, artistica e culturale di primo livello. Un patrimonio che le nuove generazioni dovranno custodire con cura e attenzione.