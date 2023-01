CycleBand: tra musica e città più sane

La "CycleBand" nasce nell'estate 2012, dal gruppo de "I Ciclabili".Quest'ultimo è stato fondato circa tre anni prima allo scopo di favorire l'incontro di persone che vogliono dire stop allo smog e al traffico e dire sì, invece, a città piu' sane e vivibili, promuovendo l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto.La "Cycleband" propone un repertorio di inediti, di musica d'autore italiana e straniera ed è composta da musicisti di comprovata preparazione artistico-musicale. L'organico della band è composto da 4 musicisti: voci, contrabbasso, percussioni, chitarra, fisarmonica.La formazione si esibisce sia nelle piazze, ed in generale in spazi aperti facilmente accessibili al pubblico, al fine di coinvolgere lo stesso nelle proprie performance, dando vita a feste di piazza quasi improvvisate, sia in locali chiusi per allietare ed animare serate ed eventi. La band ha all'attivo diverse esibizioni live realizzate sia nell'ambito di eventi a carattere pubblico ("Pedalata Polare" organizzata da Greenpeace – Bari, "Pedalata Ecologica" - Bitonto, "Fa'Fiera delle Autoproduzioni" – Corato, Fondazione Casillo per Agenda 2020-2030,ecc.) che privato.Tra le varie esperienze l'esecuzione del concerto "Melodie Balcaniche", spettacolo presentato in prima nazionale (con il sostegno di Puglia Sounds) nell'ambito del "XIV Festival delle Murge", presso il Teatro Comunale di Corato. Il 15 Ottobre 2022 la CycleBand vince il primo premio con il brano inedito "Giro i Pedali" al concorso "Oriani e la bicicletta" a cura del MEI ( Meeting etichette indipendenti) di Faenza. E' possibile visionare il materiale fotografico/video/audio della band visitando la pagina facebook: https://www.facebook.com/cycleband.it