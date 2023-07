Il Clavi-Trio incanta il chiostro di Palazzo di Città

Chiostro pieno ed applausi a scena aperta per Madonni, Ciliberti e Rottolo

La musica da camera protagonista ieri sera nel rovente chiostro di Palazzo di Città. Nonostante le elevatissime temperature, tante persone sono accorse per assistere al concerto di musica da camera a cura del Clavi-Trio.Flavio Madonni, Gianbattista Ciliberti e Piero Rottolo sono i tre musicisti di clarinetto, pianoforte e violino, che in più di un'ora, hanno percorso un viaggio attraverso la musica scritta per film, spettacoli teatrali o di danza. Così da Nino Rota ad Astor Piazzolla, la mini formazione ha incantato la accaldata ma affascinata platea.L'evento fa parte del cartellone estivo della città di Corato "Sei tu la mia città 2023".