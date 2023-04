Il Comune di Corato ammesso al finanziamento con il progetto “Un ponte verso il futuro”

Il progetto del Comune di Corato, dal titolo "Un ponte verso il futuro" presentato dal Comune di Corato nell'ambito dell'Avviso Pubblico - REGIONE PUGLIA POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 - "PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO", è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a € 91.000,00 con determina dirigenziale di approvazione n°170 del 3 aprile 2023.Ad annunciarlo il Sindaco in data odierna a Palazzo Gioia, nel corso della presentazione del "Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché", evento che ha voluto diffondere la comunicazione della iniziativa di Regione Puglia insieme ad Arti Puglia per promuovere la formazione universitaria nella nostra Regione, alla presenza di Sebastiano Leo, Assessore Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Puglia.Con "Un ponte verso il Futuro" il Comune di Corato intende proseguire nella direzione tracciata a livello regionale che porta alla ricerca del talento giovanile che può salire in superficie solo attraverso percorsi di orientamento e accompagnamento verso la consapevolezza di sé.Obiettivo principale del progetto è la creazione di consapevolezza nei giovani rispetto al proprio territorio con orientation labs, job day e orientation desk.Finalità del progetto è pertanto quella di mirare alla "costruzione di un ponte verso il futuro" che porti alla valorizzazione delle giovani risorse umane da orientare.Numerosi i partners che hanno aderito al progetto: Cirpas - Universita' Degli Studi Di Bari; i sette istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II di Corato; gli Enti di formazione accreditati Regione (Leader Soc Coop. Di Putignano; Societa' Consortile Imprendo Puglia Cat Confesercenti Di Bari; Didattica Web Di Corato); le Associazione di categoria (Confesercenti Associazione Provinciale; Confcommercio Prov. Ba E Bat E Confcooperative Puglia; Gli Enti Del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 (Centro Di Servizio Al Volontariato San Nicola – Odv; Fondazione Di Culto E Religione Oasi Nazareth E Spore Soc Coop Arl)."Stiamo assistendo al decollo delle Politiche Giovanili, fatte di concrete opportunità e costruzione condivisa di prospettive. Ringrazio per il forte impegno e la capacità di fare squadra, le Assessore Luisa Addario e Concetta Bucci." Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis"Il tema dello sviluppo economico e del lavoro non può prescindere dalla ricerca del proprio talento e della propria strada. In questa direzione abbiamo voluto procedere con il progetto "Un ponte verso il futuro" che intende sostenere la ricerca del talento partendo dalla consapevolezza del proprio territorio e della appartenenza ad esso." Ha dichiarato l'Assessore alle Attività Produttive, Concetta Bucci."Viviamo un tempo complicato, specie per le nuove generazioni: bisogna provare ad accogliere le proprie e le altrui fragilità ricercando il talento che è in ognuno di noi, il tutto in un contesto sociale che spinge verso una competizione esasperata e non condivisibile. Alla buona politica tocca l'arduo compito di fare sintesi e dare speranza, per segnare sentieri non ancora battuti promuovendo la bellezza della unicità che è in ogni uomo, in ogni donna". Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario.