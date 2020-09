Il Covid ferma la cultura, sospese le domeniche gratis al museo

Stop alla prima domenica di ogni mese gratis nei musei statali. Lo ha stabilito il Ministero della Salute con una ordinanza pubblicata lo scorso 26 settembre in Gazzetta Ufficiale che ne sancisce la sospensione.Come riporta la nota stampa pubblicata dal MiBACT «Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all'emergenza sanitaria da Covid-19, di sospendere l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica del mese. L'ordinanza del Ministero della Salute è motivata in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19».Resta sospesa quindi, anche per i Musei di Puglia, l'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo.