Tour con Pro Loco e APS alla scoperta del Museo di Corato

Giovedì 20 Aprile le associazioni Pro Loco "Quadratum" e APS propongono alla cittadinanza un tour, per un approccio consapevole ad una delle principali istituzioni culturali di Corato, il Museo della Città e del Territorio, e ad una risorsa linguistica, quale il dialetto, espressione della storia e della cultura della nostra comunità.Si propone pertanto un percorso da parte di Amici dei Musei, adatto ad adulti e bambini, che parte dai più antichi ritrovamenti archeologici di 8000 anni fa documentati dall'insediamento neolitico di Torrepaone, per poi prendere in considerazione le testimonianze preromane provenienti dalle tombe a tumulo di San Magno, e romane con le pietre miliari della Via Traiana.Ci si soffermerà a "leggere" l'affresco della Pietà, della prima metà del 1500, e il rilievo della Madonna del Latte, datato 1540, attribuito a Paolo Catalano da Cassano.Sarà prestata attenzione al materiale lapideo proveniente dagli edifici crollati a seguito del disastro idrogeologico del 1922.Il percorso si completerà nella sala "Cartografia storica" con le riproduzioni fotografiche dei più significativi documenti del XVIII e del XIX secolo, e con la visita alla sezione demoetnoantropologica che raccoglie oggetti tradizionali e vari attrezzi da lavoro, un tempo utilizzati nelle attività agricolo – pastorali.Il percorso di visita sarà reso suggestivo dalla cura della Pro Loco "Quadratum" APS. Attraverso le parole dialettali si avrà la possibilità di risalire ad una cultura in parte scomparsa ma utile a chi voglia ritrovare in quelle parole e in quelle tecniche dimensioni umane, artistiche e artigianali dimenticate e soffocate dalla inevitabile, dirompente modernità.Questi gli orari per il tour di Giovedì 20 Aprile:dalle ore 17.00 alle ore 18.00 primo turnodalle ore 18.00 alle ore 19.00 secondo turnopresso il Museo della Città e del Territorio, sede temporanea della Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani", in via Trilussa.