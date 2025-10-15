museo e liceo artistico
Cultura

Archeologia in gioco successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia

Caccia al tesoro, creatività e ceramiche d'arte: la sinergia tra il Museo e il liceo artistico di Corato coinvolge famiglie e bambini alla scoperta dei reperti antichi

Corato - mercoledì 15 ottobre 2025 14.47
Domenica scorsa , in occasione della Giornata FAMU (Famiglie al Museo), il Museo Jatta di Ruvo di Puglia ha ospitato un evento speciale dedicato a famiglie e bambini, in collaborazione con il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, con il ringraziamento al Dirigente Scolastico, prof. Savino Gallo.
Protagonista della giornata è stata una coinvolgente caccia al tesoro: i piccoli visitatori, guidati da indizi, hanno dovuto individuare i reperti archeologici mostrati in un video realizzato l'anno precedente dagli studenti delle classi di Audiovisivo e Multimediale e di Design Ceramica, nell'ambito dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento).
Per celebrare l'iniziativa, gli studenti del corso di Design Ceramica hanno realizzato 20 piastrelle smaltate (10x10 cm), personalizzate con decalcomanie grafiche create con Photoshop, raffiguranti i loghi del Museo Jatta, della Giornata FAMU, del Liceo "Federico II" e dell'ArcheoClub di Corato.
I partecipanti, accompagnati dai genitori, sono stati invitati a esplorare le sale del museo, osservando statue, vasi e dettagli iconografici per risolvere enigmi e completare le prove. Dalla ricerca del cratere dei Niobidi al riconoscimento del gigante Talos, i bambini hanno scoperto il patrimonio archeologico divertendosi.
Al termine del percorso museale, ogni bambino ha ricevuto in dono una piastrella commemorativa, consegnata dalla Direttrice del museo, Claudia Lucchese.
L'entusiasmo e l'attenzione dimostrati dai giovani partecipanti hanno reso l'iniziativa un successo, confermando quanto arte e cultura possano essere strumenti efficaci di educazione e coinvolgimento.
Il progetto si inserisce nel percorso PCTO coordinato dalla prof.ssa Donatella Di Bisceglie per il corso di Design Ceramica, con la collaborazione della prof.ssa Porzia Volpe.
Fondamentale è stato il contributo dell'Archeo Club di Corato e la disponibilità della direttrice del Museo Jatta, Claudia Lucchese, che ha seguito l'intera iniziativa con grande entusiasmo.
Una giornata che ha saputo coniugare arte, gioco e formazione, rendendo il museo un luogo vivo, accessibile e partecipato.
