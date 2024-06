Il cuore di Corato in rosso per la Giornata mondiale del donatore di sangue

Palazzo Gioia, la biblioteca comunale e piazza Sedile sono state accarezzate da una suggestiva luce rossa per celebrare anche alaL'iniziativa è stata organizzata dal gruppoin occasione dei festeggiamenti del trentennale di fondazione del gruppo locale, come ricorda la targa offerta dal presidente regionale FratresIn tanti hanno dato la loro disponibilità a donare, nelle prossime raccolte di sangue in ospedale, nelle giornate diIl gruppo Fratres Corato ringrazia tutti per la bella testimonianza di questi giorni: il sindaco, l'assessore Addario, il padre spirituale don Antonio Maldera, il presidente regionale Fratres Roberto Nacci e la consigliera nazionale Fratres Pamela Bufano, gli uffici comunali e la polizia municipale, la Misericordia di Corato, l'animazione per bambini, la band Soaked Beans per aver creato una atmosfera rock in piazza.