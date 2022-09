Tutto pronto per l'attesa terza edizione di "Avis music night", l'evento organizzato col patrocinio del Comune di Corato che unisce la musica e l'arte con la donazione. L'iniziativa, che ha come obiettivo avvicinare i ragazzi per «far sì che il sangue non sia più un'emergenza», è in programma venerdì 9 settembre dalle ore 21 in piazza Di Vagno. «Abbiamo pensato di creare una manifestazione per i giovani. E quale modo migliore se non scendere in piazza e coinvolgerli?» hanno dichiarato i membri del Gruppo Giovani della sezione coratina dell'Per l'occasione sono previste le esibizioni di diversi musicisti e cantanti, fra cui "", un gruppo di nuovissima formazione con una grande passione per la musica formato da Simone D'Onofrio, Francesco D'Oria e Sonia Sergio. Presente la scuola di canto fondata dall'insegnante Gianni Mazzone, che vanta numerose partecipazioni in contest Tv. Il gruppo sarà protagonista con le voci di Naomi Pistillo, Gianni Marinelli, Antonietta Pellegrini, Adriana Petrone, Silvia Fracchiolla, Isabella Pellegrini, Luciana Cassano, Alessia De Sario, Sonia Berardi e Paola Facchini.Prenderanno parte anche: "" con le giovani cantanti Mariarita D'Onofrio, Raffaella Soldano, Valeria Di Gioia, Vanessa Nichilo, Laura Lamarca, Elisa Bonomo e Juanita Loiodice; "Hollow Echos" composto dagli artisti Luigi Pascuccio (batteria), Francesco Stefanelli (tastiera), Francesco Schiavone (basso), Walter Antonio Lanotte (chitarra elettrica) e Martina Farinola (voce); "" di Vito Schiuma, Giorgio Rutigliano e Giancarlo Livrieri, esplorando le sonorità dal funk al rhythm and blues.In un apposito stand, i volontari Avis distribuiranno depliant informativi sulla donazione e chi vorrà potrà prenotarsi. Nei locali della piazza sarà possibile degustare piatti e bevande ispirate allo spirito della serata. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare abiti o accessori di colore rosso.