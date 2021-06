Manca sangue negli ospedali, i medici: "Andate a donare"

"Senza sangue a sufficienza non si possono effettuare interventi, non si può curare chi ne ha bisogno". È racchiuso in queste parole di un medico del centro trasfusionale di Andria quello che può essere considerato un vero e proprio appello alla donazione di sangue in un giorno particolarmente difficile."C'è carenza in tutte le strutture di sangue 0 positivo e 0 negativo in particolare ma anche degli altri gruppi sanguigni, ci troviamo in difficoltà" avverte il medico.Una difficoltà non soltanto circoscritta all'ospedale di Andria ma a tutte le strutture pugliesi." Chi può si rechi nei centri trasfusionali e doni il sangue per salvare vite umane" è l'appello dei sanitari.Non importa dove: in qualsiasi centro di raccolta è possibile donare, contribuendo, con il proprio gesto di solidarietà a garantire i servizi di urgenza.