Il gruppo Fratres Corato compie 30 anni

10 foto l gruppo Fratres Corato compie 30 anni

Il gruppo, donatori di sangue, festeggia i, durante la messa in chiesa Matrice, celebrata dal vicario generale don Sergio Pellegrini e dal coordinatore zonale e padre spirituale don Antonio Maldera, e dal rettore della chiesa Matrice don Gino de Palma, il gruppo donatori sangue Fratres di Corato ha ringraziato per il dono di questi tanti anni, di servizio e condivisione di questo nobile fine della donazione del sangue. Presenti il presidente nazionale Fratrese il presidente regionale FratresNell'occasione è stata donata alla chiesa matrice, unabenedetta durante un pellegrinaggio a Napoli sulla tomba di san Giuseppe Moscati, santo medico napoletano pioniere nelle scienze ematologiche e amico dei malati e dei poveri.Al termine della celebrazioneIl gruppo di Corato ringrazia l'assessore Addario, l'assessore Varesano e il consigliere comunale Mascoli.Infine il, in occasione della giornata mondiale del donatore, ci sarà unacon una piazza tinta a rosso, con il gelato Fratres ideato da Alexart e il suo storico carretto e l'animazione per bambini.Il senso di questi festeggiamenti è"Anch'io dono il sangue per la Fratres perché mi piace che c'è la Croce": ha esordito don Sergio a inizio omelia.