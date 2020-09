Il dialogo di mezzogiorno in diretta con i candidati alla carica di sindaco

L'appuntamento con le urne si avvicina inesorabile. I quattro candidati alla carica di sindaco stanno incontrando gli elettori, si stanno rivolgendo a loro attraverso manifestazioni di piazza ed incontri informali .Tra non molto alcuni di essi saranno impegnati in un "confronto" su alcune tematiche. Difficile, tuttavia, esaurire in un appuntamento condiviso tra i vari candidati le tante domande che i cittadini si pongono e vorrebbero porre a chi si propone alla guida della città.Lo scorso anno, benché fossero nove i candidati sindaci, CoratoViva riuscì ad offrire alcuni spazi di approfondimento attraverso le interviste che il direttore Giuseppe Di Bisceglie condusse con i candidati sindaci. Un esperimento riuscito ed apprezzato. In mezz'ora i vari candidati riuscirono a spiegare la propria idea di città, a porsi interrogativi e a condividere riflessioni, stimolati dalle domande del giornalista.Quest'anno il format che CoratoViva propone è leggermente diverso, più interattivo.Durante il periodo del lockdown abbiamo avuto modo di sperimentare l'efficacia della tecnologia streaming e delle piattaforme di teleconferenza. Ci siamo cimentati in alcune interviste, anche in questo caso molto apprezzate. Siamo riusciti anche a fare in modo che gli ascoltatori potessero interagire nell'intervista attraverso commenti in diretta. L'idea di coinvolgere al massimo l'utente in questa attività di servizio ci ha spinto a voler organizzare delle interviste "a distanza" con i candidati sindaci, in diretta, grazie alla semplicità di una webcam.A stimolare il dialogo sarà ancora una volta il direttore Giuseppe Di Bisceglie che, insieme ai candidati sindaci, affronterà alcune tematiche cittadine di stretta attualità e cercherà di cogliere più a fondo la personalità dei singoli candidati, la loro visione di città, il loro programma.Il primo ospite sarà il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Niccolò Alessandro Longo. Si attende di ricevere la disponibilità da tutti gli altri candidati. Il giorno lo decidano gli ospiti, l'orario lo decidiamo noi: aL'appuntamento è fissato per domani a, rigorosamente in diretta, su www.coratoviva.it e sulla nostra pagina facebook.