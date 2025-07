Il "diamante della terra" celebrato con la festa del tartufo

Il profumo inconfondibile del tartufo sta già aleggiando su Corato, che si prepara ad accogliere la "Festa del Tartufo".L'appuntamento è fissato per giovedì 11 luglio, dalle 18:30 a mezzanotte, presso Torre Palomba , trasformando la località in un vibrante polo di sapori, cultura e scoperta.Organizzata dall'Associazione Nazionale Pugliese Tartufo, con il supporto di importanti enti e istituzioni , la festa promette di essere un'immersione completa nel mondo del "diamante della terra", simbolo di una ricchezza gastronomica e naturale da valorizzare.Il programma si preannuncia denso e variegato, adatto a un pubblico di tutte le età.Si partirà alle 18:30 con una tavola rotonda incentrata sulla "Progettualità culturale, ambientale e produttiva della Città del Tartufo". Un momento di riflessione cruciale che vedrà la partecipazione di figure di spicco: da Carlo Sacco, Presidente dell'Associazione Pugliese Tartufo, all'Assessore Regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia e il consigliere regionale delegato al Welfare Ruggiero Mennea , passando per Francesco Tarantini, commissario straordinario del Parco nazionale dell'Alta Murgia, Maria Francesca Di Martino presidente consorzio IGP olio di Puglia, e i sindaci Paolo Greco (Caprarica di Lecce Ass. Nazionale Città del Tartufo) e Corrado De Benedictis sindaco di Corato.Un panel d'eccezione per discutere il futuro di questa preziosa risorsa.Non mancherà un approfondimento tecnico-scientifico sulla tartuficoltura pugliese, analizzandone le prospettive di sostenibilità e sviluppo, con l'intervento dello stesso Dott. Paolo Greco e di Nicola Catalano, Funzionario della Regione Puglia ,Aldo e Vittorio Ferrante cavatore ,Michele Frisoli tecnico dell'associazione e Roberto D'Introno .Ma la Festa del Tartufo non è solo convegni. Particolare attenzione è stata riservata ai più giovani: dalle 18:00 alle 20:00, "Il Mondo dei Tartufi" offrirà giochi e un'emozionante dimostrazione di cerca del tartufo con cani addestrati. Un'occasione unica per i bambini di avvicinarsi alla natura e ai segreti di questo affascinante universo.Un particolare momento sara' il Il Silent Reading, o lettura silenziosa, è una pratica che consiste nel leggere un testo senza vocalizzarlo (né a voce alta, né sussurrando o muovendo le labbra) curato da Giorgia Di Renzo.Il culmine gastronomico è atteso alle 20:30 con la degustazione a cura dello Chef Mimi Marcone, che delizierà i palati con creazioni a base di tartufo, valorizzando i prodotti locali grazie alle preparazioni e degustazioni del "Il Mulo Cojone" e "Fedeli alla Vigna".La serata si concluderà con l'esposizione di tartufi e prodotti correlati a cura della Norcineria di Ciro Moreno da Faeto e dei soci dell'Associazione.La "Festa del Tartufo" di Corato si configura, dunque, non solo come un evento culinario, ma come una vera e propria celebrazione del territorio, della sua cultura e delle sue eccellenze, proiettando Corato sempre più come un punto di riferimento nel panorama enogastronomico pugliese.