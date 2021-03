Il Festival del Cinema Europeo approda nelle scuole di Corato

Il Festival del Cinema Europeo, considerate le restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria che inibisce la libera fruizione delle sale cinematografiche e che ha imposto la chiusura degli istituti scolastici con l'inedita modalità della didattica a distanza, grazie all'intervento delle nuove tecnologie continua a proporsi come momento di formazione e promozione culturale.Ritorna infatti il "Festival nelle Scuole", realizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con il sostegno del MIC-Direzione Generale Cinema e audiovisivo, inauguratosi in occasione della XXI edizione del Festival del Cinema Europeo (31 ottobre – 7 novembre 2020).Il "Festival nelle Scuole" sarà fruibile esclusivamente online nei mesi di aprile e maggio 2021 e prevede una rassegna di film selezionati dal Festival del Cinema Europeo con l'intento di valorizzare la funzione formativa che il cinema può avere nella scuola, rendendo partecipi gli studenti al termine delle proiezioni a dibattiti in streaming che alimentino lo scambio di idee su urgenti problematiche attuali, consentendo una partecipazione ugualmente coinvolgente e dinamica.Il programma realizzato contiene proposte filmiche di particolare qualità adeguate a tutte le scuole di ogni ordine e grado.Le proiezioni dei film si svolgeranno sulla piattaforma del Festival del Cinema Europeo ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com e saranno arricchite da un incontro con un ospite d'eccezione (regista, attore o critico). Il costo di partecipazione riservato agli studenti è di € 2 a persona, con diritto alla visione di un film ed alla partecipazione al dibattito con l'ospite presente.Grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale di Corato, la fruizione per gli studenti di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado sarà a titolo gratuito.«Come Assessorato alle Politiche Educative – dichiara Beniamino Marcone, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato - abbiamo voluto offrire gratuitamente questa opportunità ai nostri studenti, come gesto di grande attenzione e prossimità verso un mondo, quello della Scuola, che è oggi attraversato da una necessità di adattamento al contingente senza precedenti. Abbiamo accolto senza tentennamenti questa opportunità perché il cinema, arte dell'immagine, ma che racconta il mondo, possa arrivare sui "banchi", seppur virtuali, di scuola, con la possibilità ulteriore di 'incontrare' attori e registi e dialogare con loro. Una preziosa opportunità per continuare a sostenere uno sguardo sul mondo e sulla vita in un periodo così complicato, nell'ottica di una ripartenza positiva».L'anteprima del "Festival nelle Scuole" si terrà oggi, sabato 27 marzo con gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Oriani - L. Tandoi" di Corato e prevede la visione del film "Qualcosa nell'aria" di Olivier Assayas introdotto da Alberto La Monica (direttore del Festival del Cinema Europeo), cui seguirà un dibattito sul tema del Sessantotto con l'autorevole intervento di Nichi Vendola.L'appuntamento con il "Festival nelle Scuole" del Festival del Cinema Europeo è stato scelto quale evento di chiusura della seconda edizione della "Settimana della Cultura" organizzata dall'IISS "A. Oriani - L. Tandoi" di Corato.