Paolo Strippoli e Giulio Feltri. <span>Foto Anna Lops</span>
Paolo Strippoli e Giulio Feltri. Foto Anna Lops
Eventi

Paolo Strippoli torna a Corato accolto da una “valle di sorrisi”

Sabato l’incontro con il regista e l’attore Giulio Feltri

Corato - martedì 23 settembre 2025 11.35
Sabato 20 settembre, presso il Cinema Alfieri, una sala cinematografica gremita di orgoglio e curiosità ha accolto la proiezione de "La Valle dei Sorrisi" e il successivo incontro con il regista concittadino Paolo Strippoli e l'attore Giulio Feltri, moderato dal giornalista Giuseppe Di Bisceglie.

Paolo, classe 1993 e coratino di nascita, ha un curriculum che vanta diversi studi ed esperienze nel settore: si diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo essersi laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all'Università La Sapienza. Lavora come assistente alla regia sul lungometraggio La Tenerezza di Gianni Amelio, Io sono Tempesta di Daniele Luchetti e Troppa Grazia di Gianni Zanasi. Nel 2019 vince il Premio Solinas al Miglior Soggetto con il film L'angelo infelice. Nel 2020 dirige con Roberto De Feo il film originale Netflix A Classic Horror Story e nel 2022 esce il suo secondo lungometraggio da regista, Piove. Queste esperienze diventano bagaglio per la creazione della "Valle dei Sorrisi", con protagonisti Michele Riondino e Giulio Feltri.

Presentato Fuori Concorso all'82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 30 agosto 2025 e distribuito nelle sale il 17 settembre 2025, "La Valle dei Sorrisi" è un horror non tradizionale che apre scenari di riflessione molto più vasti. La sceneggiatura, scritta insieme a Jacopo Del Giudice e Milo Tassone, contribuisce a presentare ciascun personaggio con il dovuto approfondimento, facendo avvicinare pian piano lo spettatore verso un mondo ambiguo e inquietante.

Ambientato nella piccola comunità di Remis, il film segue un itinerario apparentemente classico: un individuo estraneo entra in contatto con una realtà superficialmente tranquilla e felice, per poi scoprire il mistero che si cela. È la storia, infatti, di Sergio Rossetti, professore di educazione fisica, sopraffatto da mostri interiori, che giunge in questo piccolo paesino e nota una strana felicità nei volti delle persone che incontra.
4 fotoPaolo Strippoli e Giulio Feltri
Paolo Strippoli e Giulio FeltriPaolo Strippoli e Giulio FeltriPaolo Strippoli e Giulio FeltriPaolo Strippoli e Giulio Feltri
Gli spunti di riflessione e le domande che conseguono questa trama sono numerosi: è così assurdo pensare a un luogo dove il sorriso è obbligatorio e la tristezza bandita? L'idea di una felicità costante e di un benessere imposto dall'alto è forse uno dei mostri che attanaglia di più le nuove generazioni? È possibile rifuggire dal dolore?

A queste domande Paolo ha tentato di dare delle risposte, invitando i presenti a guardare in faccia il dolore in quanto parte dell'esperienza umana, evitando le scorciatoie che possono spesso diventare pericolose.

Una speciale attenzione è stata data al giovane attore Giulio Feltri che ha raccontato del suo personaggio e della sfida affrontata per interpretarlo.

Il film ha ricevuto l'approvazione dei presenti e l'ammirazione anche del Sindaco che l'ha avvicinato alla contemporaneità: viviamo in un rito collettivo di rimozione del dolore che ci permette di andare avanti come degli automi.

  • Cinema
  • Paolo Strippoli
Al via la supervisione professionale per gli assistenti sociali anche a Corato
23 settembre 2025 Al via la supervisione professionale per gli assistenti sociali anche a Corato
Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028
23 settembre 2025 Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028
Altri contenuti a tema
Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato Appuntamento al cinema Alfieri per raccontare del suo film "La valle dei sorrisi"
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Cultura Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Al via la settima edizione del festival
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Si svolgerà dal 12 al 14 settembre la manifestazione dedicata al cinema indipendente internazionale
“4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato Cultura “4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato È un film sul deputato Matteo Renato Imbriani
A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Arti e Professioni A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Si terrà dal 15 al 18 maggio. Bisognerà realizzare un cortometraggio in sole 96 ore
Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato Attualità Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato rinnova il progetto "Cinebonus" anche per il 2025.
Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato Cultura Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato Sabato 28 settembre la storia del bombardamento sul Porto di Bari sarà trasmessa al Cinema Alfieri
Cinebonus: al cinema Alfieri di Corato l'iniziativa per i ragazzi dai 14 ai 35 anni Cultura Cinebonus: al cinema Alfieri di Corato l'iniziativa per i ragazzi dai 14 ai 35 anni Un biglietto simbolico valido i film dal lunedì al venerdì, a partire dal 1 ottobre e sino al 13 dicembre
“Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato
23 settembre 2025 “Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato
A Corato lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
23 settembre 2025 A Corato lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
Un fiume di giovani per la Palestina
23 settembre 2025 Un fiume di giovani per la Palestina
Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo
23 settembre 2025 Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo
Rete elettrica, al via il protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel
23 settembre 2025 Rete elettrica, al via il protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel
Corato, così non va: 0-0 con il Real Siti e terzo pareggio consecutivo
22 settembre 2025 Corato, così non va: 0-0 con il Real Siti e terzo pareggio consecutivo
Da oggi a Corato la "zona rossa ", il messaggio del sindaco De Benedittis
22 settembre 2025 Da oggi a Corato la "zona rossa", il messaggio del sindaco De Benedittis
“In Bici tra Parco e Città”, Corato promuove la mobilità sostenibile
22 settembre 2025 “In Bici tra Parco e Città”, Corato promuove la mobilità sostenibile
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.