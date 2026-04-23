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L’Archeoclub presenta il docufilm "Rami di Cultura" dedicato alla Cultivar Coratina

In programma domani venerdì 24 aprile

Corato - giovedì 23 aprile 2026 Comunicato Stampa
L'Archeoclub d'Italia "Padre E. D.Angelo" Sede Locale di Corato è lieta di presentare - venerdì 24 aprile ore 18:30 - presso la sala multimediale della Biblioteca Comunale M. R. Imbriani – il docufilm "Rami di Cultura", dei F.lli Antonio e Martino Masciopinto, dedicato alla Cultivar Coratina, una delle più antiche e pregiate varietà di ulivo italiane.

Un progetto cinematografico, nato dalla passione e dalla creatività di giovani talenti, costruito insieme a chi il territorio lo vive e lo custodisce ogni giorno: agronomi, archeologi, frantoiani, olivicoltori e artigiani del gusto. Essi stessi diventano la materia viva del racconto, sono loro a svelare il significato profondo della Cultivar Coratina, eccellenza che incarna una storia secolare di resilienza e il suo ruolo nella biodiversità e nell'ecosistema locale e globale.

Grazie alla sinergia tra ricerca scientifica, memoria storica e testimonianze delle comunità agricole, il docufilm restituisce un'immagine completa e profondamente evocativa del territorio; ciò che si vede nel documentario prende forma concreta nei laboratori sensoriali, ciò che si ascolta e si apprende trova approfondimento nei convegni tematici, ciò che si immagina, quando si parla di olio e cucina, diventa esperienza reale nelle degustazioni guidate.

La proiezione del documentario rappresenta la vetrina di un progetto di ben più ampio respiro: una narrazione collettiva incentrata sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla promozione e sviluppo del turismo. Un ricco programma di convegni, laboratori, iniziative territoriali e tecniche di degustazione contribuisce a costruire un sistema di relazioni che ancora oggi si riflette nell'identità del territorio.

Al termine del docufilm seguirà una degustazione guidata, volta ad esplorare con i sensi i temi affrontati durante la visione, a cura dell'Associazione Terre di Coratina.

Si ringrazia per la realizzazione del docufilm: Comune di Corato per il patrocinio concesso, Camera di Commercio I.A.A. – Bari, Cooperativa Terra Maiorum, Associazione Terre di Coratina.

L'evento rientra nell'ambito delle attività Sistema Museale Integrato Corato - SMICO.
Locandina docufilm Rami di Cultura
Locandina docufilm Rami di Cultura
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