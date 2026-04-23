L’Archeoclub presenta il docufilm "Rami di Cultura" dedicato alla Cultivar Coratina

L'Sede Locale di Corato è lieta di presentare - venerdì 24 aprile ore 18:30 - presso la sala multimediale della Biblioteca Comunale M. R. Imbriani – il, dei, dedicato alla, una delle più antiche e pregiate varietà di ulivo italiane.Un progetto cinematografico, nato dalla passione e dalla creatività di giovani talenti, costruito insieme a chi il territorio lo vive e lo custodisce ogni giorno: agronomi, archeologi, frantoiani, olivicoltori e artigiani del gusto. Essi stessi diventano la materia viva del racconto, sono loro a svelare il significato profondo della Cultivar Coratina, eccellenza che incarna una storia secolare di resilienza e il suo ruolo nella biodiversità e nell'ecosistema locale e globale.Grazie alla sinergia tra ricerca scientifica, memoria storica e testimonianze delle comunità agricole, il docufilm restituisce un'immagine completa e profondamente evocativa del territorio; ciò che si vede nel documentario prende forma concreta nei laboratori sensoriali, ciò che si ascolta e si apprende trova approfondimento nei convegni tematici, ciò che si immagina, quando si parla di olio e cucina, diventa esperienza reale nelle degustazioni guidate.La proiezione del documentario rappresenta la vetrina di un progetto di ben più ampio respiro: una narrazione collettiva incentrata sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla promozione e sviluppo del turismo. Un ricco programma di convegni, laboratori, iniziative territoriali e tecniche di degustazione contribuisce a costruire un sistema di relazioni che ancora oggi si riflette nell'identità del territorio.Al termine del docufilm seguirà una degustazione guidata, volta ad esplorare con i sensi i temi affrontati durante la visione, a cura dell'Associazione Terre di Coratina.Si ringrazia per la realizzazione del docufilm: Comune di Corato per il patrocinio concesso, Camera di Commercio I.A.A. – Bari, Cooperativa Terra Maiorum, Associazione Terre di Coratina.L'evento rientra nell'ambito delle attività