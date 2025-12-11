Olio (repertorio)
Olio (repertorio)
Cultura

"Rami di CULTura": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato

Un progetto che mira alla valorizzazione culturale della Cultivar Coratina

Corato - giovedì 11 dicembre 2025 Comunicato Stampa
L'Archeoclub d'Italia – Sede di Corato annuncia l'avvio delle prime riprese e delle prime interviste di "Rami di CULTura", la nuova produzione cinematografica che racconta l'intreccio profondo tra il territorio, le sue radici culturali e le comunità che lo abitano.

Il progetto interdisciplinare, educativo e divulgativo, con una durata di oltre 60 minuti, entra così nella sua fase iniziale, un momento cruciale in cui si delineano le voci, i volti e le atmosfere che daranno forma al racconto visivo definitivo grazie alla potenza evocativa del cinema.

La valorizzazione culturale della Cultivar Coratina, simbolo di resilienza, biodiversità e identità culturale, rappresenta uno dei pilastri più significativi dell'intero progetto: non si tratta di promuovere un prodotto di consumo, un'eccellenza riconosciuta anche all'estero, ma di portare nel mondo una storia millenaria, una tradizione profondamente radicata e una visione del paesaggio che racconta l'identità stessa della nostra terra. La Coratina non è confinata in Puglia: ha già superato i confini locali per diventare simbolo nel mondo.

Il docufilm si propone quindi di consolidare e amplificare questa immagine, legandola alla bellezza dei luoghi, alla forza delle tradizioni e alle sfide della modernità.

A dare profondità alla narrazione è il contributo determinante degli agronomi, che guidano il pubblico nella scoperta delle peculiarità scientifiche della cultivar, degli archeologi che offrono una lettura preziosa delle tracce dell'olivicoltura nel passato, dal mondo romano al Medioevo fino all'età moderna.

Accanto a loro, nel cuore delle prime riprese e delle prime testimonianze raccolte, si inserisce l'esperienza viva di imprenditori, frantoiani e agricoltori, le loro parole, registrate nelle prime fasi del lavoro, offrono una prospettiva concreta e autentica su ciò che la Coratina rappresenta davvero: un'eredità agricola, culturale ed economica che continua a crescere e a valicare i confini del territorio nazionale.

"Rami di CULTura", grazie anche all'analisi e allo studio di fonti storiche e documentali di autorevoli storici rappresenta un'opera corale, dove rigore scientifico, esperienza sul campo e memoria comunitaria si intrecciano per promuovere una visione: quella di un territorio che sa raccontarsi e valorizzarsi in Italia e nel Mondo, attraverso il linguaggio universale del cinema.

Luoghi che rappresentano l'eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future.
  • Cinema
Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene "
11 dicembre 2025 Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene"
Sarà Noemi a vestire di rosso il palco del concerto di Capodanno?
10 dicembre 2025 Sarà Noemi a vestire di rosso il palco del concerto di Capodanno?
Altri contenuti a tema
Paolo Strippoli torna a Corato accolto da una “valle di sorrisi” Eventi Paolo Strippoli torna a Corato accolto da una “valle di sorrisi” Sabato l’incontro con il regista e l’attore Giulio Feltri
Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato Eventi Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato Appuntamento al cinema Alfieri per raccontare del suo film "La valle dei sorrisi"
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Al via la settima edizione del festival
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Eventi A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Si svolgerà dal 12 al 14 settembre la manifestazione dedicata al cinema indipendente internazionale
“4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato “4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato È un film sul deputato Matteo Renato Imbriani
A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Arti e Professioni A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Si terrà dal 15 al 18 maggio. Bisognerà realizzare un cortometraggio in sole 96 ore
Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato Attualità Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato rinnova il progetto "Cinebonus" anche per il 2025.
Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato Sabato 28 settembre la storia del bombardamento sul Porto di Bari sarà trasmessa al Cinema Alfieri
Due coratini all'Istituto "Bona Sforza " di Bari per una conferenza sul Mediterraneo
10 dicembre 2025 Due coratini all'Istituto "Bona Sforza" di Bari per una conferenza sul Mediterraneo
Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”
10 dicembre 2025 Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”
"Corato Cultivar Bellezza ": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni
10 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": tre giorni di eventi, concerti e degustazioni
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
10 dicembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
9 dicembre 2025 Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
9 dicembre 2025 Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
9 dicembre 2025 Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
L'arte presepiale in mostra a Corato
9 dicembre 2025 L'arte presepiale in mostra a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.