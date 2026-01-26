Cultura
Torna a Corato "Cinebonus": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
A partire dal 26 gennaio 2026 e fino al 30 novembre 2026
Corato - lunedì 26 gennaio 2026 10.52 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato, attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, rinnova anche per il 2026 il progetto Cinebonus, l'iniziativa che porta i giovani al cinema rendendo la cultura accessibile, vicina e parte della vita quotidiana. A partire dal 26 gennaio 2026 e fino al 30 novembre 2026, i giovani residenti a Corato tra i 14 e i 35 anni potranno andare al Cinema Alfieri pagando il biglietto solo 2 euro, grazie a un borsellino elettronico del valore di 25 euro finanziato dal Comune.
Un'opportunità concreta per vivere il cinema non solo come intrattenimento, ma come spazio di incontro, confronto e crescita. Le storie sul grande schermo aiutano a leggere la realtà, ad avvicinarsi a temi sociali e culturali e a sviluppare uno sguardo più consapevole sul mondo.
Da oggi la piattaforma CORATO.BONUSPESA.IT è operativa per accogliere le domande.
Per iscriversi basta:
Il Cinebonus è valido:
Per informazioni e adesioni clicca qui.
«Tra dicembre e questo inizio di anno sono stata al lavoro, insieme all'ufficio comunale diretto dall'avv. Pippo Sciscioli, per confermare, prima della fine del mandato elettorale, la misura credo tra le più apprezzate dell'Assessorato alle Politiche giovanili: il progetto Cinebonus, che è stato interamente progettato e gestito dal Comune di Corato, con la partnership del Cinema Alfieri e della società che cura la piattaforma su cui presentare le istanze. Quest'anno abbiamo implementato il personale che si occuperà di registrare gli iscritti e dar loro il borsellino elettronico per andare al cinema a soli 2 euro. Non c'è modo migliore per educarsi alla bellezza che frequentare la bellezza e circondarsi di essa. Buona visione!» ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario.
«Un cinema popolare a portata dei giovani della nostra Città. Il cinebonus è stato un progetto vincente, promosso nell'ambito delle politiche giovanili. Andare al cinema significa riscoprire la bellezza di uno spazio condiviso per vedere un film.
Oggi, è tutto ridotto alla sfera privata. Io da solo vedo un film. Se invece lo guardi con altri, entri in una dimensione pubblica in cui si riaccende il fascino della presenza, la forza della fisicità, l'imprevisto di nuove relazioni, conoscenze, amicizie. Un caro abbraccio ai ragazzi e alle ragazze della nostra Città. Andiamo al cinema e riscopriamo la bellezza di incontrarci e stare insieme». ha affermato il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis.
