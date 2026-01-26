Fidapa Cinema Alfieri
Fidapa Cinema Alfieri
Cultura

Torna a Corato "Cinebonus": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni

A partire dal 26 gennaio 2026 e fino al 30 novembre 2026

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 10.52 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato, attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, rinnova anche per il 2026 il progetto Cinebonus, l'iniziativa che porta i giovani al cinema rendendo la cultura accessibile, vicina e parte della vita quotidiana. A partire dal 26 gennaio 2026 e fino al 30 novembre 2026, i giovani residenti a Corato tra i 14 e i 35 anni potranno andare al Cinema Alfieri pagando il biglietto solo 2 euro, grazie a un borsellino elettronico del valore di 25 euro finanziato dal Comune.

Un'opportunità concreta per vivere il cinema non solo come intrattenimento, ma come spazio di incontro, confronto e crescita. Le storie sul grande schermo aiutano a leggere la realtà, ad avvicinarsi a temi sociali e culturali e a sviluppare uno sguardo più consapevole sul mondo.

Da oggi la piattaforma CORATO.BONUSPESA.IT è operativa per accogliere le domande.
Per iscriversi basta:
  • inserire i dati anagrafici
  • indicare la residenza
  • fornire codice fiscale, e-mail e numero di cellulare
  • allegare copia del documento di identità
Dopo la registrazione, si riceverà via SMS il PIN personale da utilizzare al Cinema Alfieri. Chi ha già partecipato alle precedenti edizioni potrà aderire anche quest'anno inserendo il PIN già in proprio possesso sulla piattaforma.

Il Cinebonus è valido:
  • dal lunedì al venerdì
  • nei pomeriggi e nelle sere
  • esclusi festivi e prefestivi
Il prezzo del biglietto resta invariato: 2 euro, grazie alla collaborazione tra Comune di Corato e Cinema Alfieri. Le iscrizioni restano aperte fino a esaurimento dei fondi comunali.

Per informazioni e adesioni clicca qui.

«Tra dicembre e questo inizio di anno sono stata al lavoro, insieme all'ufficio comunale diretto dall'avv. Pippo Sciscioli, per confermare, prima della fine del mandato elettorale, la misura credo tra le più apprezzate dell'Assessorato alle Politiche giovanili: il progetto Cinebonus, che è stato interamente progettato e gestito dal Comune di Corato, con la partnership del Cinema Alfieri e della società che cura la piattaforma su cui presentare le istanze. Quest'anno abbiamo implementato il personale che si occuperà di registrare gli iscritti e dar loro il borsellino elettronico per andare al cinema a soli 2 euro. Non c'è modo migliore per educarsi alla bellezza che frequentare la bellezza e circondarsi di essa. Buona visione!» ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario.

«Un cinema popolare a portata dei giovani della nostra Città. Il cinebonus è stato un progetto vincente, promosso nell'ambito delle politiche giovanili. Andare al cinema significa riscoprire la bellezza di uno spazio condiviso per vedere un film.
Oggi, è tutto ridotto alla sfera privata. Io da solo vedo un film. Se invece lo guardi con altri, entri in una dimensione pubblica in cui si riaccende il fascino della presenza, la forza della fisicità, l'imprevisto di nuove relazioni, conoscenze, amicizie. Un caro abbraccio ai ragazzi e alle ragazze della nostra Città. Andiamo al cinema e riscopriamo la bellezza di incontrarci e stare insieme». ha affermato il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis.
  • Cinema
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Altri contenuti a tema
"Rami di CULTura": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato "Rami di CULTura": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato Un progetto che mira alla valorizzazione culturale della Cultivar Coratina
Paolo Strippoli torna a Corato accolto da una “valle di sorrisi” Eventi Paolo Strippoli torna a Corato accolto da una “valle di sorrisi” Sabato l’incontro con il regista e l’attore Giulio Feltri
Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato Eventi Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato Appuntamento al cinema Alfieri per raccontare del suo film "La valle dei sorrisi"
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Al via la settima edizione del festival
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Eventi A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Si svolgerà dal 12 al 14 settembre la manifestazione dedicata al cinema indipendente internazionale
“4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato “4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato È un film sul deputato Matteo Renato Imbriani
A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Arti e Professioni A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Si terrà dal 15 al 18 maggio. Bisognerà realizzare un cortometraggio in sole 96 ore
Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato Attualità Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato rinnova il progetto "Cinebonus" anche per il 2025.
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
26 gennaio 2026 Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
26 gennaio 2026 Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
26 gennaio 2026 Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
26 gennaio 2026 Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
25 gennaio 2026 Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
24 gennaio 2026 Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
24 gennaio 2026 Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»
23 gennaio 2026 Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.