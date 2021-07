Il Festival delle Murge in scena a Castel del Monte

La musica dall'alto valore spettacolare oltre che artistico sarà la colonna sonora di questo weekend a Castel del Monte.Venti concerti in tre mesi con due tappe d'eccellenza nel mese di luglio nella "corona di pietra" che domina l'altopiano delle Murge occidentali: sono questi i numeri che girano intorno alla XXI edizione del Festival delle Murge, inauguratosi l'8 luglio scorso nel Parco archeologico di Canne della Battaglia. La manifestazione patrocinata dai Comuni di Corato, Barletta, Polignano e con la partnership del Mic, Direzione Regionale Musei di Puglia, organizzata dall'accademia "La Stravaganza" sotto la direzione artistica di Paola Rubini continua a macinare consensi.Appuntamento nella corte esterna del maniero federiciano sabato 17 luglio alle ore 20.00 con "Arte Svelata. Espressionismo ed impressionismo", musiche di: Wilhelm Reinhard Berger e Julius Eichberg eseguite dal Trio d'archi La Stravaganza: Alessandro Fiore, violino; Paola Rubini, viola; Elia Renieri, violoncello. In un connubio di suoni e parole, dialogherà con la musica Mariateresa Bari e le sue poesie da "Intraverso, spiragli nell'essere", NeP Edizioni, 2020.Si bissa domenica 18 alle ore 17.00 con "Quasi favellando in armonia", dalla monodia accompagnata al "recitar cantando", sempre a cura dell'ensamble "La Stravaganza". Tanta anima ed effetti speciali, tanta stravaganza, appunto, nelle esecuzioni che vedranno protagonisti Alessandro Fiore al violino, Paola Rubini alla viola, Elia Renieri al violoncello, Anna Rosa Ruta al basso continuo, Vito Cannillo tenore e Porzia Volpe voce.Informazioni per il pubblicoOrario dell'evento: sabato 17 alle ore 20.00 e domenica 18 alle ore 17.00Prenotazione: consigliata tramite l'app ioprenotoCosto dell'evento: gratuitoPer informazioni: telefono +39 327/9805551email: drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.itLe misure anti-contagio e le modalità di visita previste durante l'evento sono consultabili al seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/05/DRM-PUG-Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.