Il Liceo Artistico dona una Rosa dei Venti in maiolica al Terminal Crociere del Porto di Bari: le interviste ai protagonisti

Il Liceo Artistico "Federico II, Stupor Mundi" indirizzo Design Ceramica, partecipando al progetto "Gli Incontri sul Mediterraneo" che guarda alla sensibilizzazione di studenti e cittadini alla cultura della convivenza, alla conoscenza delle radici identitarie mediterranee e al rispetto per l'ambiente e il mare, il 24 maggio 2023, ha donato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, un'opera d'arte, un pannello decorativo in maiolica rappresentante la Rosa dei Venti.Il progetto, che si è ben legato al tema della terza edizione, "Arte e Mediterraneo", è stato rivolto alle classi 3 E e 5E. La fase progettuale del lavoro è stata seguita dalla docente di discipline progettuali, prof.ssa Donatella di Bisceglie, la fase esecutiva dalla docente di Laboratorio della progettazione, prof.ssa Nicoletta Minutilli. Dei lavori grafici prodotti dagli alunni è stato scelto il lavoro dello studente Michele Masciavè della 3 E Design Ceramica. La rosa dei venti è stata esposta presso l'Info-point Tourism Puglia situato nel Terminal Crociere del porto di Bari che vede il passaggio di molte persone da tutto il mondo che conosceranno d'ora in poi il Liceo Artistico.L'esposizione dell'opera d'arte che ben si armonizza in tale location sita al piano terra, offre un'eccellente opportunità per diffondere il messaggio di apprezzamento culturale, coesistenza e crescita oltre le mura della scuola e arricchire le conoscenze generali sul Mediterraneo nel suo complesso.L'evento ha visto la partecipazione del presidente dell'ADSPMAM, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, il quale, richiamando le parole dello scrittore Luis Sepúlveda "un popolo senza memoria è un popolo senza futuro", si è detto lieto di accogliere l'iniziativa del Liceo artistico, ringraziando il dirigente scolastico, Savino Gallo, lì presente.La cerimonia di presentazione al pubblico dell'opera è stata anticipata da una visita alle aree di interesse storico-architettonico del porto, da una sosta dinanzi alle lapidi di commemorazione per le vittime del bombardamento (secondo a Pearl Harbour) avvenuto durante la seconda guerra mondiale, e da una conferenza sulla storia del porto di Bari tenuta dallo storico, dott. Pasquale Trizio, presso la sala del Comitato nella sede dell'Autorità Portuale. Momenti della mattinata questi, coordinati dal geometra dell'area, Giovanni Marinelli, che hanno visto un particolare interesse da parte degli studenti di Architettura e Ambiente delle due classi, seguiti dalla prof.ssa Giuliana Galati.Il porto è sempre stato un punto importante di incontro e scambio di persone e merci. Conoscere la storia del porto significa recuperare le proprie radici identitarie, rafforzando quel senso di comunità che la rende forte e coesa. Questo e tant'altro è quanto verrà ribadito il prossimo 7 giugno, nell'auditorium del Liceo Artistico, in occasione della manifestazione "Gli incontri sul Mediterraneo", organizzata dalla prof.ssa Porzia Volpe, quando si presenterà al pubblico, alle diverse associazioni partner e in particolare ai referenti del Progetto Mediterranea un breve report, a cura del prof. Carlo Sacco, della intensa giornata vissuta da studenti e docenti.